Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με Τεχνολογία EQ: Αβίαστα ασυμβίβαστη (pic)

Αποδοτικότητα και οδηγική απόλαυση χωρίς συμβιβασμούς με την ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC.

Για πολλά χρόνια, η GLC αποτελεί το πιο δημοφιλές μοντέλο της Mercedes-Benz, κατακτώντας επανειλημμένα την κορυφή των πωλήσεων ως το παγκόσμιο bestseller της μάρκας. Τώρα, έφτασε και στη χώρα μας η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με τεχνολογία EQ, η οποία εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο την ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα σχόλια των πελατών της απ’ όλον το κόσμο, η νέα ηλεκτρική GLC εξελίχθηκε από την αρχή. Όμορφη, εκλεπτυσμένη και αναμφισβήτητα GLC, δίνει έμφαση σε όλα τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι πελάτες της Mercedes-Benz.

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην κατηγορία των μεσαίων SUV οχημάτων. Πρωτοπορεί με μια αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα και ευφυΐα που τροφοδοτείται από τον υπερυπολογιστή MB.OS με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σχεδιασμένη εξαρχής ως ηλεκτρική (electric-first), αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας εντελώς νέας οικογένειας οχημάτων, διαπρέποντας σε επιδόσεις, αυτονομία, αποδοτικότητα και ταχύτητα φόρτισης. Παράλληλα, θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της όσον αφορά τη σχεδίαση, την αξία, την ευελιξία και τους χώρους: Η ολοκαίνουργια GLC προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις της, καθώς και μια εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων.

Καλωσορίζοντας τους επιβάτες καθώς επιβιβάζονται στην ολοκαίνουργια GLC, βρίσκεται η εντυπωσιακή, εντελώς νέα και ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN. Με μέγεθος 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα. Σε συνδυασμό με τον ζεστό και φιλόξενο ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει ακόμη και την έναστρη πανοραμική οροφή SKY CONTROL, απογειώνει τη μοναδική αίσθηση «Welcome Home» της Mercedes- Benz όσον αφορά στην άνεση, την ασφάλεια και την οικειότητα σε ένα νέο επίπεδο. Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC προσφέρει έναν φιλόξενο χώρο, ο οποίος ενσωματώνεται αρμονικά στην καθημερινότητα των οδηγών της.

Η Mercedes-Benz θέτει επίσης νέα πρότυπα στον εσωτερικό εξοπλισμό με το προαιρετικό Vegan Πακέτο. Αυτή η πολυτελής σειρά εσωτερικών υλικών είναι πιστοποιημένη από το "The Vegan Society", γεγονός που καθιστά τη Mercedes-Benz τον πρώτο κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως που προσφέρει ένα ανεξάρτητα πιστοποιημένο vegan εσωτερικό.

Παράλληλα, η απαράμιλλη οδηγική εμπειρία της ολοκαίνουργιας GLC περιλαμβάνει το σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά ομαλή, σταθερή και σίγουρη επιβράδυνση, είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω των συμβατικών φρένων τριβής. Τα συστήματα MB.DRIVE στην ολοκαίνουργια GLC αξιοποιούν έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για να προσφέρουν κορυφαία, προηγμένη υποβοήθηση οδηγού. Και με την έξυπνη αερανάρτηση, γνωστή από την S-Class, η ολοκαίνουργια GLC εγγυάται κορυφαία άνεση κύλισης. Αυτή συνδυάζεται με σύστημα τετραδιεύθυνσης 4,5 μοιρών στον πίσω άξονα για εξαιρετική ευελιξία.

Μια απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία φόρτισης είναι επίσης εγγυημένη χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία κράτησης για σταθμούς φόρτισης², ως μέρος της υπηρεσίας MB.CHARGE Public. Η Mercedes-Benz είναι ο πρώτος κατασκευαστής που προσφέρει μία τέτοια υπηρεσία. Επιπλέον, η ολοκαίνουργια GLC είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging).

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC συνδυάζει την αξιοπιστία και την κομψότητα της Mercedes-Benz με συστήματα ηλεκτροκίνησης αιχμής και έξυπνο, διαισθητικό λογισμικό. Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται αβίαστα σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής, συνεχίζει την κληρονομιά της GLC σε ηλεκτρική μορφή – εμβληματική, ευέλικτη, διαισθητική και άνετη.

Η Mercedes-Benz θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των πελατών της. Με εντυπωσιακή αυτονομία, δυναμικές επιδόσεις και την άνεση που χαρακτηρίζει κάθε Mercedes-Benz, η νέα GLC επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ηλεκτρικής οδήγησης. Κατά το λανσάρισμά της στην αγορά, οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας, τη GLC 400 4MATIC με ισχύ 360 kW και αυτονομία έως 713 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερα ακόμη εντυπωσιακά μοντέλα.

MB.OS: Ο υπερυπολογιστής με τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτεί την ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC

Όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος συντονίζει τις σκέψεις, τις αισθήσεις και τις ενέργειες, έτσι και το Λειτουργικό Σύστημα Mercedes-Benz (MB.OS) ενσωματώνει και ελέγχει κάθε πτυχή του οχήματος – από το σύστημα πολυμέσων και την αυτοματοποιημένη οδήγηση έως την άνεση των επιβατών και τη φόρτιση. Στην καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιτρέπει στο όχημα να μαθαίνει τις προτιμήσεις του οδηγού, να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια ασφαλέστερη και πιο διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Ο υπερυπολογιστής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη αλληλεπιδρά φυσικά με τους επιβάτες, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και ευφυή εμπειρία μετακίνησης. Το MB.OS δεν διαχειρίζεται μόνο την πολυπλοκότητα με τρόπο αντίστοιχο του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά αξιοποιεί επίσης εξαιρετικά ισχυρά chips, ικανά να εκτελούν 254 τρισεκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο.

Αυτοί οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι συνδέονται με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, επιτρέπουν τις ασύρματες ενημερώσεις ολόκληρου του λογισμικού του οχήματος, διατηρώντας τη νέα GLC τεχνολογικά επίκαιρη και ελκυστική για πολλά χρόνια. Η αρχιτεκτονική “chip-to-cloud” είναι πλήρως ενσωματωμένη, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων και τη συνδεσιμότητα από το chip έως το cloud. Αυτό επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο όλων των ενεργοποιητών και αισθητήρων – από το σύστημα πολυμέσων και τις λειτουργίες άνεσης έως τη φόρτιση – προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης και την έξυπνη ενσωμάτωση των λειτουργιών του οχήματος στο περιβάλλον διεπαφής χρήστη. Το MB.OS μετατρέπει τη νέα GLC σε έναν ευφυή σύντροφο, ο οποίος σκέφτεται, μαθαίνει και εξελίσσεται μαζί με τον οδηγό της.

Εμβληματική: Η αυγή μιας νέας εποχής ξεχωριστής σχεδίασης

Επαναπροσδιορίζοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα της Mercedes-Benz

Η νέα GLC ενσαρκώνει με σύγχρονο και ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο τις κλασικές αναλογίες ενός μεσαίου SUV της Mercedes-Benz. Είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που υιοθετεί τη νέα σχεδίαση της χαρακτηριστικής, χρωμιωμένης μάσκας. Ως ένα φωτιζόμενο τεχνούργημα υψηλής τεχνολογίας, η εμβληματική αυτή μάσκα επαναπροσδιορίζει το «πρόσωπο» της Mercedes-Benz, αποπνέοντας κύρος και αυτοπεποίθηση. Η δυναμική σιλουέτα, με τις γλυπτές γραμμές στους ώμους του αμαξώματος και τους έντονα τονισμένους θόλους των τροχών, υπογραμμίζει τη δυναμική της παρουσία.

Η «Αισθαντική Καθαρότητα» (Sensual Purity) της GLC με πανοραμική θέα σε έναν έναστρο ουρανό

Στο εσωτερικό, η Mercedes-Benz εξελίσσει ακόμη περισσότερο τη σχεδιαστική φιλοσοφία της «Αισθαντικής Καθαρότητας» (Sensual Purity). Η νέα, ενιαία επιφάνεια της MBUX HYPERSCREEN, η οποία μοιάζει να αιωρείται μπροστά από τον οδηγό και τον συνοδηγό, δημιουργεί μια εντυπωσιακή, καθηλωτική εμπειρία του χώρου, συνδυάζοντας την ψηφιακή τεχνολογία με την κομψότητα. Ο ενεργός ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύει ακόμη περισσότερο τον φουτουριστικό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Η ακόμη πιο ευρύχωρη καμπίνα, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες, σε συνδυασμό με την πανοραμική οροφή που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό, δημιουργεί μια αίσθηση φωτεινότητας, ευρυχωρίας και εκλεπτυσμένης αισθητικής. Προαιρετικά διατίθεται η πανοραμική οροφή SKY CONTROL, με γυαλί μεταβαλλόμενης διαφάνειας και ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει 162 αστέρια στον νυχτερινό ουρανό.

Τα υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν κορυφαία αίσθηση αφής και εκλεπτυσμένη αισθητική, ενώ διατίθενται και επιλογές χωρίς υλικά ζωικής προέλευσης. Με το προαιρετικό Vegan Package, η Mercedes-Benz θέτει νέα πρότυπα στη χρήση vegan υλικών. Το πλούσιο αυτό σύνολο επενδύσεων και μαλακών υλικών του εσωτερικού διαθέτει πιστοποίηση από τη The Vegan Society, καθιστώντας τη Mercedes-Benz την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που προσφέρει ένα vegan εσωτερικό πιστοποιημένο από ανεξάρτητο Οργανισμό.

Ευέλικτη: ο ιδανικός σύντροφος για κάθε διαδρομή

Περισσότεροι χώροι από ποτέ για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και πρακτικότητα

Η νέα GLC αποτελεί την επιτομή της ευελιξίας, της ευρυχωρίας και της άνεσης, καθιστώντας την τον ιδανικό σύντροφο για κάθε καθημερινή ή πιο απαιτητική διαδρομή. Βασιζόμενη στα ήδη καθιερωμένα πλεονεκτήματα της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς μοντέλων, η αμιγώς ηλεκτρική GLC ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Με μεταξόνιο αυξημένο κατά 84 mm σε σχέση με την GLC με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προσφέρει ακόμη πιο ευρύχωρο και άνετο περιβάλλον για όλους τους επιβάτες. Οι εμπρός επιβάτες απολαμβάνουν 13 mm περισσότερο χώρο για τα πόδια και 46 mm μεγαλύτερο ύψος για το κεφάλι, ενώ οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από 47 mm επιπλέον χώρο για τα πόδια και 17 mm μεγαλύτερο ύψος για το κεφάλι.

Η νέα GLC διακρίνεται και για την κορυφαία πρακτικότητά της. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 570 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.740 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, ο πρόσθετος εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) διαθέτει χωρητικότητα 128 λίτρων και ανοίγει μερικώς ηλεκτρικά μέσω χειριστηρίων αφής. Είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση του Σαββατοκύριακου είτε για τη μεταφορά μεγάλου όγκου αποσκευών ή αγορών, η νέα GLC ανταποκρίνεται με άνεση σε κάθε ανάγκη.

Ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,4 τόνους: ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία για αναψυχή, αθλητικές δραστηριότητες και οικογενειακές αποδράσεις

Η GLC 400 4MATIC με EQ Technology διαθέτει δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 2,4 τόνων (με φρένα), γεγονός που την καθιστά ιδανική για τη ρυμούλκηση μεγάλων τροχόσπιτων, τρέιλερ σκαφών ή μεταφοράς αλόγων. Το επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο, έως 100 κιλά, επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ηλεκτρικών ποδηλάτων με τη χρήση κατάλληλης βάσης. Χάρη στο σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου ESP® και στο Trailer Manoeuvring Assist, η νέα GLC προσφέρει ιδιαίτερα άνετους και ασφαλείς ελιγμούς κατά τη ρυμούλκηση. Είτε πρόκειται για μια εξόρμηση με τροχόσπιτο το Σαββατοκύριακο είτε για τη μεταφορά ενός σκάφους στη λίμνη, η νέα GLC εξασφαλίζει άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις.

TERRAIN MODE και «διαφανές καπό»: έτοιμη για κάθε καθημερινή περιπέτεια

Η GLC 400 4MATIC διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης TERRAIN MODE, ειδικά σχεδιασμένο για διαδρομές σε χωματόδρομους ή δρόμους με χαλίκι, προσαρμόζοντας ανάλογα τη λειτουργία του συστήματος κίνησης, της διεύθυνσης και των φρένων. Παράλληλα, η λειτουργία «διαφανούς καπό» (Transparent Bonnet) δημιουργεί μια εικονική απεικόνιση της περιοχής κάτω από το εμπρός τμήμα του οχήματος, συνδυάζοντας εικόνες από την εμπρός κάμερα και τις κάμερες των εξωτερικών καθρεπτών.

Διαισθητική: μια νέα, διευρυμένη ψηφιακή εμπειρία με το MBUX και καινοτόμες τεχνολογίες

Hi-tech τελειότητα: η νέα MBUX HYPERSCREEN δημιουργεί μια φιλόξενη και καθηλωτική εμπειρία

Η νέα ενιαία MBUX HYPERSCREEN, με διαγώνιο 99,3 εκατοστών (39,1 ιντσών), είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο Mercedes-Benz. Η εξαιρετική ευκρίνειά της οφείλεται στην υψηλή ανάλυση και στην καινοτόμο τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix-backlight. Σε συνδυασμό με τα νέα στυλ απεικόνισης, η τεχνολογία αυτή δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση υψηλής ψηφιακής αισθητικής και οδηγεί σε μια εντελώς νέα καθηλωτική εμπειρία στο εσωτερικό.

Η νέα, ενιαία MBUX HYPERSCREEN δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης και χώρου. Η εμπειρία αυτή εμπλουτίζεται από έως και 11 στυλ που μπορούν να επιλεγούν ως φόντο. Η χρήση των χρωμάτων στον πίνακα οργάνων (συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων και των οργάνων), στα στοιχεία χειρισμού και στον ατμοσφαιρικό φωτισμό συντονίζεται με τα συγκεκριμένα συναισθηματικά μοτίβα. Τα εντυπωσιακά στυλ ατμοσφαιρικού φωτισμού προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από ήρεμες έως πιο έντονες αποχρώσεις, από ψυχρούς έως θερμούς τόνους και από μια τεχνολογική έως μια πιο συναισθηματική προσέγγιση.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός ξεχωρίζει για την εξαιρετική αισθητική, την ακρίβεια κατασκευής και τη διαισθητική πλοήγηση του χρήστη. Έτσι, οι επιβάτες μπορούν να δημιουργήσουν μια προσωπική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της νέας GLC, όπου ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος συνδυάζονται αρμονικά χάρη στο MB.OS.

Τεχνητή νοημοσύνη: Εξατομικευμένες εμπειρίες και διαισθητική αλληλεπίδραση

Η νέα GLC εξοπλίζεται με την τέταρτη γενιά του MBUX, το πρώτο σύστημα πολυμέσων αυτοκινήτου στον κόσμο που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις εξατομικευμένες εμπειρίες και στη διαισθητική αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Ο Εικονικός Βοηθός MBUX Virtual Assistant αξιοποιεί τη λεγόμενη «προσέγγιση πολλαπλών πρακτόρων» (Multi Agent), ενσωματώνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παρέχονται από τη Microsoft και τη Google. Επιλέγοντας κάθε φορά την καταλληλότερη πηγή για κάθε εργασία, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνομιλίας, συνδυάζει γνώσεις που αντλούνται από ολόκληρο το διαδίκτυο. Για τον χρήστη, η επικοινωνία με τον MBUX Virtual Assistant θυμίζει μια φυσική συνομιλία: μπορεί να παρέχει αναλυτικές απαντήσεις και να απαντά σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνεται το προηγούμενο πλαίσιο της συζήτησης.

Η πλούσια εμπειρία ψυχαγωγίας για τον εμπρός συνοδηγό περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εφαρμογές, δυνατότητα προβολής περιεχομένου μέσω υπηρεσιών streaming και απευθείας πρόσβαση στο Disney+.

Η νέα GLC χρησιμοποιεί την τέταρτη γενιά MBUX, η οποία είναι το πρώτο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης αυτοκινήτου στον κόσμο που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από την Google. Ανοίγει έναν νέο κόσμο εξατομικευμένων εμπειριών και διαισθητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και οχήματος. Ο Εικονικός Βοηθός MBUX (MBUX Virtual Assistant) χρησιμοποιεί τη λεγόμενη «Προσέγγιση Πολλαπλών Πρακτόρων» (Multi-Agent Approach), ενσωματώνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παρέχονται από τη Microsoft και την Google. Επιλέγοντας την καλύτερη πηγή για κάθε εργασία, ακόμη και μέσα στην ίδια συζήτηση, χρησιμοποιεί συνδυαστικά τη γνώση που συλλέγεται από όλο το διαδίκτυο. Για τον πελάτη, η συνομιλία με τον Εικονικό Βοηθό MBUX είναι σαν να μιλάει με έναν φίλο – μπορεί να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις και να χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβει το θέμα της συζήτησης. Η εκτενής προσφορά ψυχαγωγίας για τον συνοδηγό περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εφαρμογές, streaming βίντεο και απευθείας πρόσβαση στο Disney+⁶.

Κάτω από έναν έναστρο ουρανό: μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε νυχτερινή διαδρομή

Η ενιαία πανοραμική οροφή SKY CONTROL αποτελείται από μονωτικό, πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας και δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας στο εσωτερικό. Προαιρετικά, η εντυπωσιακή γυάλινη επιφάνειά της μπορεί να μεταβάλλει ηλεκτρικά τη διαφάνειά της, από πλήρως διαφανή σε αδιαφανή. Η επιφάνεια χωρίζεται σε εννέα ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες, επιτρέποντας στους επιβάτες να ρυθμίζουν με ακρίβεια την ποσότητα του φυσικού φωτός που εισέρχεται στην καμπίνα.

Κατά τις νυχτερινές διαδρομές, ο προαιρετικός ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Στην επιφάνεια της οροφής είναι ενσωματωμένα 162 φωτιζόμενα αστέρια, τα οποία δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της νέας GLC.

Εντυπωσιακή υποδοχή: Η νέα GLC σάς καλωσορίζει σαν ένας καλός φίλος

Η νέα GLC υποδέχεται και αποχαιρετά τον οδηγό της με ένα πλήρως ενορχηστρωμένο πρόγραμμα φωτισμού, το οποίο περιλαμβάνει φωτεινές ακολουθίες. Οι φωτεινές υπογραφές της νέας χαρακτηριστικής μάσκας και των πίσω φωτιστικών σωμάτων συγχρονίζονται με την επιλεγμένη ηχητική ατμόσφαιρα (Soundscape), δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία υποδοχής συνεχίζεται με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις νέες κινούμενες απεικονίσεις της ενιαίας MBUX HYPERSCREEN. Όταν ο οδηγός ολοκληρώνει τη διαδρομή του και σταθμεύει τη νέα GLC, μια αντίστοιχη ακολουθία αποχαιρετισμού ολοκληρώνει την εμπειρία.

Απολαυστική: Ο ιδανικός συνδυασμός άνεσης και δυναμικής ευελιξίας σε μεγάλες αποστάσεις

Τέλος στο άγχος της αυτονομίας: έξυπνη πλοήγηση με δυνατότητα κράτησης θέσεων φόρτισης

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής είναι το σύστημα 800 Volt, το οποίο σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης. Σε συνδυασμό με το MB.CHARGE, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, προσφέρει μια απρόσκοπτα συνδεδεμένη, γρήγορη και άνετη εμπειρία φόρτισης.

Η πλοήγηση Mercedes-Benz με Electric Intelligence σχεδιάζει πάντα την ταχύτερη και πιο άνετη διαδρομή, συμπεριλαμβάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης σε συμβατούς σταθμούς. Κατά τον σχεδιασμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, η χάραξη της διαδρομής και οι καιρικές συνθήκες.

Η Mercedes-Benz συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο φόρτισης μέσω δικών της πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης. Στα Mercedes-Benz Charging Parks, οι πελάτες μπορούν να κάνουν αποκλειστική προ-κράτηση σημείων φόρτισης μέσω του MB.CHARGE Public.

Η νέα GLC μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως και 303 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις δέκα λεπτά φόρτισης. Το καινοτόμο σύστημα μπαταρίας της νέας GLC βασίζεται σε μια ενσωματωμένη αρθρωτή αρχιτεκτονική και περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 94 kWh. Ανάλογα με τη χώρα, το όχημα διαθέτει έναν μετατροπέα DC, ο οποίος επιτρέπει τη φόρτιση σε ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος 400 Volt.

Επιπλέον, η αμιγώς ηλεκτρική GLC είναι προετοιμασμένη για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε συνδυασμό με έναν συμβατό σταθμό φόρτισης DC με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, αποθηκεύοντας για παράδειγμα ηλιακή ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση. Παράλληλα, μπορεί να τροφοδοτεί με ενέργεια το σπίτι (Vehicle-to-Home, V2H) ή, στο μέλλον, να συμβάλλει στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου (Vehicle-to-Grid, V2G).

Νέο σύστημα πέδησης: κορυφαία αίσθηση στο πεντάλ φρένου και υψηλή απόδοση ανάκτησης ενέργειας

Η νέα GLC είναι εξοπλισμένη με ένα νέο σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει σταθερή και άμεση αίσθηση στο πεντάλ του φρένου, ανεξάρτητα από το αν η επιβράδυνση επιτυγχάνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας ή μέσω των συμβατικών φρένων τριβής. Σε κάθε διαδικασία πέδησης, το σύστημα υπολογίζει τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση ενέργειας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση των συμβατικών φρένων.

Στην καθημερινή οδήγηση, η νέα GLC παράγει ηλεκτρική ενέργεια κατά την επιβράδυνση σε ποσοστό άνω του 99% των περιπτώσεων. Η ισχύς ανάκτησης ενέργειας φτάνει έως και τα 300 kW και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αυτονομίας. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα επίπεδα ανάκτησης: D- (μέγιστο επίπεδο ανάκτησης), D (τυπικό επίπεδο ανάκτησης), D+ (χωρίς ανάκτηση) και D Auto (έξυπνη ανάκτηση ενέργειας).

Στάνταρ αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών: υψηλή θερμική άνεση ακόμη και τον χειμώνα

Η αμιγώς ηλεκτρική GLC προσφέρει επίσης κορυφαία θερμική άνεση κατά τους χειμερινούς μήνες. Η στάνταρ αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών αξιοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα από την ηλεκτρική μονάδα κίνησης, την μπαταρία και τον εξωτερικό αέρα, θερμαίνοντας αποτελεσματικά το εσωτερικό. Η κατάλληλη προετοιμασία της μπαταρίας εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλή απόδοση φόρτισης.

Οδηγική άνεση και ευελιξία με τεχνολογία από την S-Class: έξυπνη αερανάρτηση και τετραδιεύθυνση

Είτε πρόκειται για μια χαλαρή εκδρομή του Σαββατοκύριακου, είτε για μια γρήγορη διαδρομή μεγάλων αποστάσεων στον αυτοκινητόδρομο, είτε για τα τελευταία χιλιόμετρα σε έναν χωματόδρομο με προορισμό ένα κάμπινγκ ή ένα ορεινό καταφύγιο, η νέα GLC προσφέρει σε κάθε περίσταση την ιδανική ισορροπία μεταξύ δυναμικής οδήγησης και άνεσης.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία αερανάρτησης που προέρχεται από τη Mercedes-Benz S-Class, οι ανωμαλίες του δρόμου και οι κραδασμοί απορροφώνται σχεδόν πλήρως, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία οδήγησης. Το σύστημα απόσβεσης με συνεχή ρύθμιση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό άνεσης σε μεγάλες αποστάσεις και σπορ δυναμικής.

Το πακέτο Agility & Comfort περιλαμβάνει την αερανάρτηση AIRMATIC σε συνδυασμό με τετραδιεύθυνση, η οποία επιτρέπει τη στροφή των πίσω τροχών έως και 4,5 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία διαφοροποιεί ξεκάθαρα τη νέα GLC από τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας της.

Νέα κορυφαία καθίσματα και νέο τιμόνι: βελτιωμένη εργονομία και η επιστροφή των χειριστηρίων με διακόπτες και κύλιση

Τα νέα καθίσματα της GLC προσφέρουν κορυφαία άνεση, εξασφαλίζοντας ότι οδηγός και επιβάτες φτάνουν ξεκούραστοι ακόμη και μετά από πολλές ώρες οδήγησης. Όλα τα διαθέσιμα καθίσματα διαθέτουν την πιστοποίηση AGR από τον γερμανικό οργανισμό «Aktion Gesunder Rücken» (Οργάνωση για την Υγεία της Σπονδυλικής Στήλης).

Το νέο τιμόνι έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη εργονομία και πιο διαισθητικό χειρισμό. Ανταποκρινόμενη στα σχόλια των πελατών της, η Mercedes-Benz επαναφέρει τη γνωστή διάταξη χειριστηρίων με διακόπτη τύπου rocker για τον περιοριστή ταχύτητας και το DISTRONIC, καθώς και κύλιση μέσω roller για τον έλεγχο της έντασης του ήχου. Οι επιφάνειες αφής είναι ενσωματωμένες με αρμονικό τρόπο και διαθέτουν απτικά σημεία αναφοράς για καλύτερο προσανατολισμό του χρήστη.

ENERGIZING COMFORT: Η νέα GLC προσφέρει ευεξία σε κάθε διαδρομή

Με τα πολυάριθμα προγράμματα ENERGIZING COMFORT και τις εξατομικευμένες προτάσεις του ENERGIZING COACH, η Mercedes-Benz προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευεξίας για την GLC. Τα ανανεωμένα προγράμματα ENERGIZING COMFORT είναι πλέον διαθέσιμα ως ξεχωριστή εφαρμογή. Για πρώτη φορά, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των ήχων ENERGIZING, ώστε τα προγράμματα να μπορούν να συνοδεύονται από προσωπική μουσική ή podcasts.

Οι κινούμενες εικόνες και οι ήχοι (3D και 4D) της ολοκαίνουργιας ενιαίας οθόνης MBUX HYPERSCREEN έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας πρόσθετη αξία στα προγράμματα ENERGIZING COMFORT.

Πιο φωτεινό και αποδοτικό: DIGITAL LIGHT με τεχνολογία micro-LED

Η νέα GLC διαθέτει την επόμενη γενιά του DIGITAL LIGHT με τεχνολογία micro-LED. Το πεδίο φωτισμού υψηλής ανάλυσης είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν, επιτρέποντας αυξημένη φωτεινότητα τόσο στη λειτουργία της μεγάλης σκάλας όσο και στις προβολές ενδείξεων στον δρόμο.

Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας της μονάδας φωτισμού είναι περίπου 50% χαμηλότερη σε σχέση με την προκάτοχό της. Η λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων ULTRA RANGE δεν περιορίζεται πλέον σε μια σταθερή δέσμη φωτός προς τα εμπρός. Αντίθετα, ενσωματώνεται στον φωτισμό στροφής και κινείται δυναμικά μαζί του. Χάρη στον συνδυασμό δεδομένων από την κάμερα και πληροφοριών από τους χάρτες πλοήγησης, ο φωτισμός στροφής αντιδρά με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην πορεία του δρόμου.

MB.DRIVE: Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Κάθε μοντέλο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αισθητήρων, το οποίο περιλαμβάνει έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων, προσφέροντας κορυφαίου επιπέδου συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Όλα τα συστήματα συνδέονται με μια ισχυρή μονάδα ελέγχου, η οποία λειτουργεί με το MB.OS και αποτελεί τον «εγκέφαλο» της GLC.

Πάντα συγκεντρωμένο, διαρκώς σε εγρήγορση και εξαιρετικά γρήγορο, το MB.DRIVE αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία τεράστιου όγκου ακατέργαστων δεδομένων από τους αισθητήρες, ώστε να κατανοεί με ακρίβεια την κατάσταση της κυκλοφορίας. Με το MBUX Surround Navigation, ο οδηγός γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι έχει ανιχνεύσει το όχημα από το περιβάλλον του, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του στο σύστημα.

Ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού, το MB.DRIVE υποστηρίζει τον οδηγό με συνεργατικό έλεγχο του τιμονιού, του φρεναρίσματος και της επιτάχυνσης. Παράλληλα, συνδέεται με τον έξω κόσμο μέσω μιας ενσωματωμένης κεραίας οροφής, επιτρέποντας στους πελάτες να αναβαθμίζουν τα συστήματα με νέες λειτουργίες ακόμη και μετά την αγορά του οχήματος – εύκολα, μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Όλα τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό και μπορούν να ενημερώνονται ακόμη και μετά την αγορά, καθώς συμβάλλουν στην αποφυγή ή στον περιορισμό περισσότερων ατυχημάτων από ποτέ.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις για τη νέα ηλεκτρική GLC

Πέρα από τη νέα ηλεκτρική GLC 400, η γκάμα της ηλεκτρικής GLC στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει πλέον και τις εκδόσεις GLC 250 και GLC 300 4MATIC. Και οι δύο ενισχύουν το αδιαμφισβήτητο αίσθημα «Welcome home.», προσφέροντας κορυφαία άνεση, αίσθηση ασφάλειας και μια διαισθητική ψηφιακή εμπειρία.

Η ηλεκτρική GLC 250 διαθέτει αυτονομία έως 650 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ στη GLC 300 4MATIC φτάνει έως τα 616 χιλιόμετρα (WLTP), ανεβάζοντας την αυτονομία, την ενεργειακή απόδοση, τη φόρτιση και την ευρυχωρία σε νέο επίπεδο. Με δυνατότητα φόρτισης που προσθέτει έως 265 και 255 χιλιόμετρα αυτονομίας αντίστοιχα σε μόλις 10 λεπτά, οι μεγάλες διαδρομές γίνονται πιο άνετες, με σύντομες στάσεις για επαναφόρτιση.

Η προαιρετική αερανάρτηση AIRMATIC και το σύστημα διεύθυνσης του πίσω άξονα με γωνία στρέψης έως 4,5° εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση κύλισης και εξαιρετική ευελιξία, ενώ οι γενναιόδωροι χώροι – συμπεριλαμβανομένου του εμπρός χώρου αποσκευών (frunk) χωρητικότητας 128 λίτρων – και η δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίων έως 2,4 τόνους αναδεικνύουν την πολυχρηστικότητά της στην καθημερινότητα, στις δραστηριότητες αναψυχής και στα ταξίδια.

Στο εσωτερικό, η προαιρετική MBUX Hyperscreen, η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετήσει ποτέ η Mercedes-Benz σε αυτοκίνητο παραγωγής με διαγώνιο 99,3 εκατοστών, εισάγει μια νέα διάσταση στην ψηφιακή εμπειρία. Σε συνδυασμό με το λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), η MBUX Hyperscreen συνδέει απρόσκοπτα τις λειτουργίες infotainment, άνεσης, φόρτισης και υποβοήθησης οδήγησης, ενώ επιτρέπει τακτικές αναβαθμίσεις λογισμικού over-the-air (OTA) μέσω του Mercedes-Benz Intelligent Cloud.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης συγκεντρώνονται κάτω από την ονομασία MB.DRIVE. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το DISTRONIC Distance Assist και το Parking Assist, ενώ τα προαιρετικά πακέτα επεκτείνουν τις δυνατότητές τους έως το επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης SAE Level 2 και προσφέρουν περιμετρική προβολή 360° κατά τη στάθμευση. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική GLC αποτελεί έναν ιδιαίτερα έξυπνο, διαισθητικό και πλήρως προετοιμασμένο για το μέλλον σύντροφο σε κάθε διαδρομή.

Στο επετειακό έτος «140 Years of Innovation», η Mercedes-Benz επιβεβαιώνει το πρωτοποριακό της πνεύμα και τη διαχρονική της δέσμευση να δημιουργεί ουσιαστική αξία για τον πελάτη. Η ηλεκτρική GLC αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, καθώς ήδη έχει συγκεντρώσει περισσότερες παραγγελίες από οποιοδήποτε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας. Η παραγωγή της πραγματοποιείται σήμερα στο εργοστάσιο της Βρέμης σε τρεις βάρδιες, ανταποκρινόμενη στη σημαντική ζήτηση της αγοράς.

Με δυο λόγια: τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας GLC

Ξεπερνά κάθε προσδοκία των πελατών της Mercedes-Benz.

Η αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα της ολοκαίνουργιας GLC με Τεχνολογία EQ επαναπροσδιορίζει το πρόσωπο της Mercedes-Benz για μια νέα εποχή, με μια εμβληματική, φωτιζόμενη μάσκα υψηλής τεχνολογίας.

Η πανοραμική οροφή SKY CONTROL με μεταβαλλόμενο κρύσταλλο και ατμοσφαιρικό φωτισμό φωτίζει 162 αστέρια στον νυχτερινό ουρανό και φέρνει ένα νέο επίπεδο κομψότητας και ευρυχωρίας.

Η εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης έως και 2,4 τόνων συνδυάζεται με ακόμη περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, προσφέροντας κορυφαία ευελιξία στην κατηγορία της.

Η κορυφαία ευφυΐα της ολοκαίνουργιας GLC τροφοδοτείται από τον υπερυπολογιστή MB.OS με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), για μια πιο διαισθητική, καθηλωτική και ασφαλέστερη εμπειρία.

Η εντυπωσιακή, ολοκαίνουργια και ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN των 99,3 εκατοστών (39,1 ιντσών) είναι η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα. Απογειώνει τη μοναδική αίσθηση «Welcome Home» σε ένα νέο επίπεδο.

Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, το προαιρετικό Vegan Πακέτο στο εσωτερικό προσφέρει μια σειρά πολυτελών υλικών και είναι πιστοποιημένο από το "The Vegan Society".

Το σύστημα πέδησης One-Box συμβάλλει στην απαράμιλλη οδηγική εμπειρία της νέας ηλεκτρικής GLC. Προσφέρει εξαιρετικά ομαλή, σταθερή και σίγουρη επιβράδυνση, είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω των συμβατικών φρένων τριβής.

Τα συστήματα MB.DRIVE χρησιμοποιούν έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για να προσφέρουν κορυφαία απόδοση από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Εξοπλισμένη με την έξυπνη αερανάρτηση από την S-Class και σύστημα τετραδιεύθυνσης στον πίσω άξονα, η νέα GLC εγγυάται απόλυτη οδηγική άνεση και εξαιρετική ευελιξία.

Η φόρτιση γίνεται ακόμη πιο εύκολη και διαισθητική με την λειτουργία κράτησης για σταθμούς φόρτισης, ως μέρος της υπηρεσίας MB.CHARGE Public.

Η νέα ηλεκτρική GLC είναι έτοιμη να αποτελέσει μέρος του ενεργειακού οικοσυστήματος, διαθέτοντας προετοιμασία για αμφίδρομη φόρτιση (bidirectional charging).



Τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές της νέας ηλεκτρικής GLC: