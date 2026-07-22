Η ΕΟΚ του Λιόλιου για πολλοστή φορά έκρυψε την αλήθεια απ’ τους φιλάθλους, παίζοντας παιχνίδι στην πλάτη του Αντετοκούνμπο

Επίτηδες αν ξεκινούσαν να διαλύσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, δεν θα είχαν καταφέρει τόσα πολλά «χτυπήματα» σε βάρος της επίσημης αγαπημένης: Βαγγέλης Λιόλιος, συντελεί μπασκετικά εθνική «προδοσία». Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Στα χέρια του μπασκετικού συστήματος του Βαγγέλη Λιόλιου, η Εθνική ομάδα έχει μετατραπεί σε... ξέφραγο αμπέλι. Με υπεύθυνο χειροκροτητή του προέδρου (Ντικούδης), έχουν μετατρέψει τη Γαλανόλευκη σε πεδίο εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη για την ευθύνη που βαρέθηκε να την παίρνει όλη πάνω του, για τις κλήσεις που δεν έγιναν σε αυτούς που έπρεπε να γίνουν, ήταν απλά μια σταγόνα τον ωκεανό της μπασκετικά εθνικής «προδοσίας» που συντελεί η διοίκηση του μπάσκετ. Της το επέτρεψαν, την επιβράβευσαν και την χειροκροτούν ακόμη και τώρα γι’ αυτό. Παρά τον κίνδυνο να έχει χαθεί η δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης.

Ο ελληνοποιημένος που επέλεξε ο Λιόλιος για να βολέψει τον Ολυμπιακό, έκανε διακοπές την ώρα των αγώνων. Άλλα παιδιά δεν ήταν στην Εθνική και δέχτηκαν έντονη κριτική γι’ αυτό. Επειδή η προπαγάνδα υπεράσπισης του Λιόλιου είναι τεράστια, είμαστε τελικά σίγουροι πως έφταιγαν οι παίκτες; Με εξαίρεση τον Ουόκαπ, καθώς αυτός έπρεπε να είναι εκεί γιατί έχει συμβατική υποχρέωση σύμφωνα με τους όρους -όπως τους έθεσε ο ίδιος- εξασφάλισης διαβατηρίου.

Μεγάλη συζήτηση έγινε για τη συμμετοχή των ΝΒΑers σε άλλες Εθνικές ομάδες. Μέχρι και ο Γιόκιτς έπαιξε με τη Σερβία. Ο Σενγκούν με την Τουρκία. Ο κόσμος με το δίκιο του ξαφνιάστηκε και άσκησε κριτική ακόμη και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κανείς από την Ομοσπονδία, δεν βγήκε να προστατέψει τον σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ πλέον. Κανείς δεν βρήκε το σθένος να πει «δεν πληρώσαμε την ασφάλεια που απαιτείται, για να μπορούμε μετά να τον καλέσουμε στα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία».

Κοινώς, έκαναν τσιγκουνιές. Γιατί είναι τόσο ανίκανοι και τόσο αδιάφοροι, που θεώρησαν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρωθεί η ασφάλεια για να έχουμε τον Γιάννη σε ματς που θα... νικήσουμε εύκολα. Γι’ αυτό και δεν προσπάθησαν καν να φέρουν τους υπόλοιπους στην Εθνική.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση, αν ήταν ο Αντετοκούνμπο στην Εθνική. Πόσοι μπορεί να ακολουθούσαν. Κι έτσι δεν θα χάναμε δύο ματς που υποτίμησε τόσο ξεδιάντροπα η ΕΟΚ. Επειδή η έπαρση και η αλαζονεία του Λιόλιου, η νοοτροπία του «ανέγγιχτου», τον κάνει να θεωρεί πως και σε επίπεδο αποτελεσμάτων... οι θεσμοί δεν αγγίζονται. Έλα όμως που η Ρουμανία και η Πορτογαλία μας ρεζίλεψαν.

Άλλη μια τεράστια επιτυχία του συστήματος που διοικεί το μπάσκετ στην Ελλάδα. Πλέον, δεν αξίζει να κριτικάρει κανείς τους παίκτες. Επειδή με αυτά που γίνονται στην ΕΟΚ και την ανυπαρξία κριτικής στα «εγκλήματα» Λιόλιου, ποιος μπορεί να ξέρει τι τραυματισμοί μπορεί να υπήρξαν; Τι ζητήματα να προέκυψαν με διεθνείς που δεν ήταν εκεί;

Ίσως να μην είχαν πει και στον ίδιο τον Σπανούλη την αλήθεια. Μόνο που εκείνος έχει υποχρέωση να απαιτεί να γίνονται οι κλήσεις. Χωρίς να μένει κανείς εκτός, αν δεν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία. Για να γνωρίζουν και οι φίλαθλοι τι συμβαίνει. Επειδή η επικινδυνότητα του Λιόλιου και των συνεργατών του, φτάνει σε σημείο να μην υπερασπίζονται με χρήση της αλήθειας φυσικά, τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κι αυτή είναι η δεύτερη φορά. Είχε ξαναγίνει πριν το Eurobasket, όταν ο NBAer της Εθνικής μας δεν αγωνιζόταν λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της ασφάλειας.