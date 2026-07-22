Τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ έστειλαν το μήνυμα: «Το αύριο έχει το όνομα σου» (vid)

Μετά την εντυπωσιακή πρώτη ημέρα, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, με τα «παιδιά» του να είναι οι πρωταγωνιστές σε ένα όμορφο βίντεο.

Τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27 τέθηκαν σε κυκλοφορία και ο Δικέφαλος καλεί τον κόσμο του να κλείσει την θέση του στην Τούμπα για την νέα αγωνιστική περίοδο.

«Η νέα σεζόν ξεκινάει από εκεί που χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ. Από την Τούμπα. Από εσένα. Από εμάς. Το εισιτήριο διαρκείας 2026-27 δεν είναι απλά μια θέση στο γήπεδο. Είναι η δύναμή μας σε κάθε αγώνα. Κλείσε τη θέση σου στην ιστορία. Aνανέωσε ή άλλαξε τη θέση σου ως τις 26/07», αναφέρει χαρακτηριστικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Μάλιστα, πρωταγωνιστές στο σχετικό βίντεο είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, μαζί με τον αρχηγό, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Θυμίζεται πως από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό τους εισιτήριο, ενώ από τις 31 και έπειτα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση όλες οι θέσεις του γηπέδου της Τούμπας.

Δείτε το βίντεο: