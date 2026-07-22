Πτήση Ryanair: «Κρεμόταν από το παράθυρο στα 15.000 πόδια με ταχύτητα 600χλμ

Συγκλονίζει η μαρτυρία του επιβάτη που βρέθηκε να κρέμεται έξω από το παράθυρο αεροπλάνου σε πτήση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, όταν λίγο μετά την απογείωση, προκλήθηκε θραύση στο τζάμι με αποτέλεσμα να τον «ρουφήξει» ο αέρας.

Στις 10 Ιουλίου, ο Λιούμπισα Καρόβιτς, 61 ετών, επέβαινε σε πτήση της Ryanair από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, όταν σχεδόν βγήκε έξω από το αεροπλάνο μέσω του κατεστραμμένου παραθύρου στη θέση 11F. Ο Καρόβιτς, Σέρβος επιχειρηματίας πατέρας δύο παιδιών, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι σχεδόν 11 ημέρες μετά από την παραλίγο θανατηφόρα εμπειρία, υπάρχουν εικόνες που βασανίζουν το μυαλό του και τον κρατούν άγρυπνο τα βράδια.

«Η έκρηξη είναι αυτό που θυμάμαι», δήλωσε ο Καρόβιτς. «Είναι ο θόρυβος πριν από το χάος, ο θόρυβος που είναι πάντα εκεί όταν κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ. Μου είπαν ότι λιποθύμησα δύο φορές και ξανά μέσα στο αεροπλάνο και ότι το πρόσωπό μου ήταν για πρησμένο και παραμορφωμένο λόγω της πίεσης», πρόσθεσε. Παρόλο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μώλωπες στο δεξί του χέρι,που εκτείνονται από τη μασχάλη έως το στήθος του, αισθάνεται τυχερός που είναι ζωντανός.

«Είμαι τυχερός. Δεν θυμάμαι πολλά και το κεφάλι και ο αυχένας μου εξακολουθούν να πονούν, αλλά είμαι ακόμα ζωντανός».

Οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι η ανάρρωσή του θα είναι αργή και πρέπει να φοράει αυχενικό κολάρο για τις επόμενες έξι εβδομάδες, σημείο στο οποίο θα καθορίσουν εάν είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

«Θα μπορούσε να ήταν η ζώνη ασφαλείας, το γεγονός ότι ήμουν ακόμα δεμένος», είπε ο Καρόβιτς. «Αλλά ίσως είναι η μοίρα. Πιστεύω στον Θεό και τον ευχαριστώ κάθε μέρα».

«Κρεμόταν στα 15.000 πόδια με ταχύτητα 600χλμ/ώρα»

Ο δικηγόρος του θύματος, Βασίλης Τσιάρας, δήλωσε πως ο εντολέας του είναι «ζωντανός από λάθος».

«Ο Λιούμπισα μπαινόβγαινε στον θάνατο», δήλωσε ο κ. Τσιάρας. «Όταν η καμπίνα έχασε την πίεση, εκσφενδονίστηκε έξω από το παράθυρο από το στήθος και πάνω και έχασε αμέσως τις αισθήσεις του».

«Στα 15.000 πόδια κατέληξε με το κεφάλι και το δεξί του χέρι έξω από το αεροσκάφος καθώς αυτό κινούνταν με ταχύτητα άνω των 600 χλμ/ώρα. Φανταστείτε το!»

«Αντίκρισε τον θάνατο, πήγε στον άλλο κόσμο, και επέστρεψε», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Το πλήρωμα της καμπίνας δεν βοήθησε»



Η σύζυγος του Καρόβιτς, Σβετλάνα, καθόταν τρεις σειρές πίσω του και έσπευσε να γραπώσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν «μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο» για περίπου ενάμιση έως δύο λεπτά.

«Κανένα από τα μέλη του πληρώματος καμπίνας δεν βοήθησε. Μόνο οι επιβάτες», δήλωσε η Σβετλάνα.

«Ένας άνδρας, νομίζω ότι ήταν Αλβανός, ήταν απίστευτος. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τον βάλει μέσα και μετά προσπάθησε να μπλοκάρει το παράθυρο, πρώτα με μια τσάντα που ρουφήχτηκε αμέσως έξω και μετά με μια βαλίτσα, πράγμα που λειτούργησε».

«Του είμαστε αιώνια ευγνώμονες», πρόσθεσε.

Ενώ η Ryanair υπερασπίστηκε την απόδοση του πληρώματος καμπίνας, λέγοντας ότι έκαναν «φαινομενικά καλή δουλειά», ο κ. Τσιάρας το αμφισβητεί αυτό, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον πιλότο, ο οποίος ακολούθησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας και διαχειρίστηκε τη κατάσταση πολύ καλά», δήλωσε ο δικηγόρος του ενάγοντος, αναφερόμενος στην ταχεία κατάδυση που αναγκάζονται να κάνουν οι πιλότοι σε περίπτωση που ένα αεροπλάνο χάσει την πίεση της καμπίνας.

«Ο πελάτης μου λιποθύμησε δύο ή τρεις φορές, μία φορά έξω από το αεροσκάφος όταν ρουφήχτηκε εν μέρει έξω από το παράθυρο, και δύο φορές μέσα όταν, ξανά, έχασε τις αισθήσεις του. Σε κανένα σημείο το πλήρωμα καμπίνας δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει», ισχυρίστηκε. Ο κ. Τσιάρας υποστηρίζει, ακόμη, ότι, «όλοι συμφώνησαν ότι το πλήρωμα ήταν σε κατάσταση σοκ, φοβούμενο ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί» και ότι ήταν οι επιβάτες που «συσπειρώθηκαν» και παρείχαν βοήθεια.

Ωστόσο, σε δήλωσή της, η Ryanair ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποσυμπίεσης και της ταχείας κατάδυσης, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα υποχρεούνται να παραμένουν καθιστοί και να φορούν μάσκες οξυγόνου.

«Μόλις το αεροσκάφος κατέβηκε σε ασφαλές υψόμετρο, το πλήρωμα καμπίνας φρόντισε και βοήθησε τον κ. Καρόβιτς, μεταφέροντάς τον σε άλλες θέσεις, δίπλα στη σύζυγό του και κανόνισε να καθίσει μαζί τους ένας γιατρός που επέβαινε στο αεροσκάφος μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια πίσω στη Θεσσαλονίκη», και «κανόνισε να υπάρχει ιατρική βοήθεια σε ετοιμότητα κατά την προσγείωση στη Θεσσαλονίκη».

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο γιος του Καρόβιτς, ο οποίος έκανε την κράτηση του εισιτηρίου εκ μέρους του πατέρα του, δέχθηκε επικοινωνία από τη Ryanair, αλλά ούτε ο Καρόβιτς ούτε η σύζυγός του έχουν λάβει οποιαδήποτε επικοινωνία, υποστήριξη ή βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία.

«Υπάρχουν εικόνες που με γυρίζουν πίσω σε κείνη την στιγμή. Ο θόρυβος της έκρηξης, το χάος, αλλά θέλω να αναρρώσω», δήλωσε ο Καρόβιτς. «Και, ναι, θα πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση. Όχι μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν επικεντρωθεί στην εκ νέου κράτηση της πτήσης».

Το National Transportation Safety Board των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού υπό την καθοδήγηση της των Αρχών της Ελλάδας.

Πηγή: ethnos.gr