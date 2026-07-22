Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοίγει την πόρτα του δανεισμού για τον Μαστραντουόνο (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει δανεικό τον Φράνκο Μαστραντουόνο το προσεχές καλοκαίρι, με τον νεαρό Αργεντινό να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ανάψει το «πράσινο φως» για τον δανεισμό του Φράνκο Μαστραντουόνο, προκειμένου ο 18χρονος εξτρέμ να αποκτήσει χρόνο συμμετοχής και πολύτιμες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση συμφωνίας δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς, καθώς η Ρεάλ θεωρεί τον Αρεντινό σημαντικό κομμάτι του μελλοντικού σχεδιασμού. Η περίπτωση του αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με εκείνη του Έντρικ, ο οποίος επίσης χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής πριν ενταχθεί πλήρως στα πλάνα της ομάδας.

Το ενδιαφέρον για τον Μαστραντουόνο είναι ήδη έντονο, με περισσότερους από πέντε συλλόγους να παρακολουθούν στενά την υπόθεση του ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.