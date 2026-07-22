Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με Γκουαρδιόλα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει κάνει συνομιλίες για να γίνει ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας (FIGC), Τζιοβάνι Μαλάγκο.

Ο Γκουαρδιόλα αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι μετά από μια δεκαετία γεμάτη τρόπαια, κατά την οποία κέρδισε έξι τίτλους της Premier League, τρία Κύπελλα Αγγλίας, πέντε League Cup και το Champions League.

Η Ιταλία αναζητά νέο προπονητή από τότε που ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε τον Απρίλιο, αφού οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν κατάφεραν να προκριθούν, για τρίτη συνεχή φορά, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιλώντας στην ιταλική ψηφιακή αθλητική πλατφόρμα «Cronache di Spogliatoio», ο Μαλάγκο δήλωσε ότι έγιναν συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα και πρότεινε να επιδειχθεί οικονομική ευελιξία για έναν υποψήφιο του βεληνεκούς του.

«Έχουν γίνει (οικονομικές) εξαιρέσεις, εξαιρέσεις που για παράδειγμα μπορεί να αφορούν το όνομα που είναι τόσο επιβλητικό αυτές τις ώρες: τον Πεπ Γκουαρδιόλα», δήλωσε. «Εξαιρέσεις για προφανείς λόγους που δεν είμαι εδώ για να εξηγήσω, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα περάσει».

Τα σχόλια του Μαλάγκο είναι η πρώτη δημόσια επιβεβαίωση ότι ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι έχει προσεγγιστεί σε σχέση με την κενή θέση της Εθνικής Ιταλίας, παρότι η FIGC δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο 55χρονος Καταλανός έφυγε από τη Σίτι στο τέλος της περασμένης σεζόν μετά από μια δεκαετία κυριαρχίας στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Πριν ενταχθεί στη Σίτι το 2016, κέρδισε δύο τίτλους Champions League και τρεις τίτλους της La Liga με την Μπαρτσελόνα και τρία πρωταθλήματα της Bundesliga με την Μπάγερν Μονάχου.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του εδώ και σχεδόν 40 χρόνια και ο ορισμός ενός νέου προπονητή θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την αναμόρφωση της υποδομής στους νέους και ανάδειξης ταλέντων, διαδικασία που έχει σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο παραμένει εθνική εμμονή.