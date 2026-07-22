Φοτού: «Έχει μεγάλο κίνητρο με την εθνική Γαλλίας ο Ουεμπανιάμα»

Ο Φρεντερίκ Φοτού σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα για την θέληση που έχει να παίζει με την εθνική Γαλλίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «RMC»:

«Ακόμα και το περασμένο καλοκαίρι δίσταζε να μην έρθει μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά το πρόβλημα υγείας του. Είναι κάποιος που έχει μεγάλο κίνητρο η εθνική ομάδα της Γαλλίας και στο πρώτο παράθυρο του καλοκαιριού.

Είχε πει πολύ νωρίτερα ότι αν πήγαινε στους τελικούς της Περιφέρειας στο NBA, δεν θα ερχόταν. Ήταν πολύ ρευστό. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε, μιλήσαμε πολύ και ανταλλάξαμε ιδέες για το παιχνίδι και για το πώς θα παίζαμε μαζί του στην επίθεση και την άμυνα».