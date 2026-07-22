ΑΕΚ: Επίσημα στη ΛΑΣΚ ο Λιούμπιτσιτς

Την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε η ΛΑΣΚ Λιντς.

Στην Αυστρία επέστρεψε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ Λιντς, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Μάλιστα, στο ντιλ υπάρχει οψιόν αφοράς του 27χρονου μέσου το επόμενο καλοκαίρι.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα», δήλωσε ο Αθλητικός Διευθυντής της ΛΑΣΚ Ντίνο Μπούριτς.