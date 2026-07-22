Φόντεν: Ανανέωσε με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2030!

Ο Φιλ Φόντεν συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίο του, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» μέχρι το 2030, με πιθανότητα ενεργοποίησης οψιόν για ακόμη έναν χρόνο. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο του 2027.

«Το να δεσμεύω το μέλλον μου στη Σίτι σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε ο Φόντεν, ο οποίος έχει καταγράψει 369 συμμετοχές από τότε που αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημία του συλλόγου.

«Το να παίζω για αυτόν τον σύλλογο είναι το μόνο που ήθελα πάντα να κάνω και είναι πάντα τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Δεν ξεχνώ ότι ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να αποτελέσω μέρος μιας ιστορικής περιόδου με την κατάκτηση τόσων τίτλων, όμως πάντα κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να κερδίσουμε περισσότερα».

Ο Φόντεν επέστρεψε στην προετοιμασία της ομάδας μετά την απογοήτευση της μη επιλογής του στην αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά από δύο δύσκολες σεζόν, αφού είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της Premier League το 2024, ο Άγγλος μέσος δήλωσε πως είναι «ενθουσιασμένος» που συνεργάζεται με τον νέο προπονητή της Σίτι, Έντσο Μαρέσκα.

«Όταν τον είχαμε μαζί μας στη σεζόν του τρεμπλ (2022-23) ήταν εξαιρετικός», είπε ο Φόντεν. «Η προσοχή του στη λεπτομέρεια, τα μικρά πράγματα που κάνουν μεγάλη διαφορά, ακόμη και στις προπονήσεις μαζί του αυτή την περίοδο, μπορείς να καταλάβεις πόσο καλός προπονητής είναι. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του και θα δω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό».

Ο Φόντεν εντάχθηκε αρχικά στο σύστημα ακαδημιών της Μάντσεστερ Σίτι μόλις σε ηλικία τεσσάρων ετών.