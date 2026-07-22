«Πολύ κοντά στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Φεράν Τόρες»

Για την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα κινείται η Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Γάλλους να είναι πολύ κοντά στο οριστικό deal.

Ο Φεράν Τόρες, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στη νίκη με 1-0 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έχει προσελκύσει πλέον όλα τα βλέμματα πάνω του. Ο Ισπανός έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2027 και η καταλανική εφημερίδα Sport υπενθυμίζει ότι ο σύλλογος εξακολουθεί να θέλει να προχωρήσει μαζί του, ειδικά επειδή γνωρίζει ότι η αγορά επιθετικών είναι πολύ περίπλοκη και ακριβή.

Ωστόσο, οι «Μπλαουγκράνα» έπαιξαν με τη φωτιά. Ανέβαλαν τις συζητήσεις σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του, εν αναμονή της απόφασης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος τελικά εντάχθηκε στο Σικάγο. Μετά το Μουντιάλ, οι Καταλανοί θέλουν περισσότερο από ποτέ να συνεχίσουν το ταξίδι τους με τον 26χρονο φορ. Αυτή την Τετάρτη, η Sport αποκάλυψε νέες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Έτσι, αυτή η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη για την Μπαρτσελόνα, η οποία αιφνιδιάστηκε από τους συλλόγους της Πρέμιερ Λιγκ και ιδιαίτερα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η διοίκηση του συλλόγου ήταν επίσης πεπεισμένη ότι ο παίκτης ήθελε να μείνει.

Ο Φεράν απογοητεύτηκε από την «Μπάρτσα», ειδικά από τότε που έφυγε ο «Λέβα». Αλλά αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Αν και νιώθει καλά στο σύλλογο και κάποια στιγμή σκέφτηκε να μείνει, ο Φεράν Τόρες είναι ανοιχτός στο να φύγει. Πληγώθηκε από τις αμφιβολίες του συλλόγου γι΄ αυτόν, αλλά και από το γεγονός ότι ποτέ δεν θεωρήθηκε βασικός στην επίθεση.

Για να μην αναφερθεί ότι δεν δέχτηκε με καλό μάτι την πιθανή άφιξη του Χουλιάν Άλβαρες, ενός τρομερού ανταγωνιστή στην επίθεση. Όλα αυτά ωφέλησαν την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία άδραξε την ευκαιρία. Ο Λουίς Ενρίκε θέλει τον παίκτη για να ενισχύσει τις επιθετικές επιλογές του μετά την αποχώρηση του Γκονσάλο Ράμος.

Η Sport διευκρινίζει επίσης ότι η Παρί έχει κάνει προσφορά στον Ισπανό. Μια τεράστια, «σχεδόν ασυναγώνιστη οικονομική και αθλητική» πρόταση που έχει κάνει τον Φεράν να σκεφτεί. Η Παρί περιμένει να καταλήξει σε τελική συμφωνία με τον επιθετικό πριν συζητήσει το θέμα με την «Μπάρτσα», η οποία εκτιμά τον παίκτη της σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ο γαλλικός σύλλογος θεωρεί αυτό το ποσό πολύ υψηλό για έναν παίκτη του οποίου το συμβόλαιο λήγει σε ένα χρόνο.

Η Παρί πιστεύει, επομένως, ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση και απλώς περιμένει μια συμφωνία με τον Φεράν για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά της, η «Μπάρτσα» βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά πιστεύει ότι μια χειρονομία από τον Φεράν Τόρες θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα.

Για να παραμείνει, ο παίκτης θα πρέπει να κάνει σημαντικές οικονομικές θυσίες, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ουδείς θα του εγγυηθεί μια θέση βασικού ή ακόμα και περισσότερο χρόνο παιχνιδιού.

Τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ της διοίκησης του καταλανικού συλλόγου και του Φεράν Τόρες, ο οποίος είναι αισιόδοξος για τη μεταγραφή στην Παρί, σύμφωνα με το Cadena SER.

Αυτή τη στιγμή, η Μπαρτσελόνα και οι εκπρόσωποι του παίκτη απέχουν πολύ από το θέμα μιας πιθανής επέκτασης του συμβολαίου, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια όσο και τους οικονομικούς όρους.

Επιπλέον, η «Μπάρτσα» βλέπει τη σιωπή του Ισπανού ως κακό οιωνό. Στην Ισπανία, κάποιοι πιστεύουν ότι η αποχώρησή του είναι μόνο θέμα χρόνου, ενώ άλλοι εκπλήσσονται από τον πιθανό προορισμό του.