Επιστροφή στο... παρελθόν για τη Ρόμα: Με το ιστορικό έμβλημα η νέα φανέλα

Η Ρόμα παρουσίασε τη νέα εντός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 2026/27, επιλέγοντας να επαναφέρει το ιστορικό της έμβλημα, το οποίο συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου στις αρχές του 21ου αιώνα.

Οι «Τζιαλορόσι» επιστρέφουν στο λογότυπο που χρησιμοποιούσαν από τα τέλη της δεκαετίας του '90 έως το 2013, περίοδο κατά την οποία κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2001, αλλά και δύο διαδοχικά Κύπελλα Ιταλίας το 2007 και το 2008.

Εκτός από το εμβληματικό σήμα, η νέα φανέλα περιλαμβάνει και συμβολικές λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από τη λατινική λέξη «Virtus», που παραπέμπει στο κουράγιο, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα.

Παράλληλα, στο πίσω μέρος της φανέλας δεσπόζει η φράση «Con tutte le nostre forze» («Με όλη μας τη δύναμη»), ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία η Ρόμα θέλει να πορευτεί στη νέα αγωνιστική περίοδο.