Η Ίντερ δέλυσε με 16άρα την Άασεν στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας

Η Ίντερ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την καλοκαιρινή της προετοιμασία, επικρατώντας με το εκκωφαντικό 16-0 της Άασεν στο πρώτο φιλικό επί γερμανικού εδάφους.

Οι «Νερατζούρι» δεν συνάντησαν καμία αντίσταση απέναντι στη γερμανική ομάδα της έκτης κατηγορίας και έδειξαν από νωρίς τις επιθετικές τους διαθέσεις, πραγματοποιώντας μία εξαιρετικά παραγωγική εμφάνιση στο ανεπίσημο ντεμπούτο τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Πίο Εσπόζιτο, ο οποίος βρήκε δίχτυα πέντε φορές, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Λούκα Τοπάλοβιτς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με χατ-τρικ, ενώ από δύο γκολ σημείωσαν οι Νταβίντε Φρατέζι, Άντι Ντιούφ και Τζαμάλ Ιντρισού.

Στον πίνακα των σκόρερ μπήκαν επίσης οι Ματία Μοσκόνι και Φεντερίκο Ντιμάρκο, με την Ίντερ να βρίσκει δίχτυα με κάθε πιθανό τρόπο και να κυριαρχεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου είχε φυσικά απέναντί της έναν αντίπαλο πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας, ωστόσο παρουσίασε σοβαρότητα, ένταση και αποτελεσματικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στοιχεία που άφησαν θετικές εντυπώσεις στο πρώτο τεστ του καλοκαιριού.

Το συγκεκριμένο φιλικό αποτέλεσε την ιδανική αρχή για την προετοιμασία των Μιλανέζων, οι οποίοι θα ανεβάσουν σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας των αναμετρήσεών τους, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι στην έναρξη της νέας σεζόν.