Η «Bild» το 'ριξε: «Θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολίσε!»

Ο 24χρονος Γάλλος διεθνής «γλυκοκοιτάζει» την προοπτική της «Βασίλισσας» και ενημέρωσε γι' αυτό τον Κιλιάν Μπαπέ!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «SPORT BILD», ο Κιλιάν Μπαπέ ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την ήττα της Γαλλίας στον ημιτελικό από την Ισπανία (0-2), ότι είχε λάβει θετικά μηνύματα από τον Μάικλ Ολίσε σχετικά με μια μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει το Champions League. Μετά την απογοήτευση του Μουντιάλ με τη Γαλλία, η επιθυμία του Ολίσε να κατακτήσει άμεσα έναν μεγάλο τίτλο έχει ενταθεί κατακόρυφα. Αυξάνονται οι αμφιβολίες του για το αν θα πετύχει στην Μπάγερν, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι οι πιθανότητες στη Μαδρίτη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες.

Ο 24χρονος winger πιέζει, πλέον, για συζητήσεις με τη διοίκηση των Βαυαρών. Θέλει να δει ποια προοπτική προσφέρει ο σύλλογος για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο Champions League. Η κατάκτηση του τίτλου θα αποτελεί το βασικό του κίνητρο τα επόμενα χρόνια. Το αν ο Ολίσε θα υποβάλει αίτημα μεταγραφής αυτό το καλοκαίρι, ενδέχεται να εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν με την Μπάγερν Μονάχου μόλις ξεκουραστεί.