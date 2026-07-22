Άρης: Μπασίρου και επίσημα

"Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Tom Dele-Bashiru με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Tom Dele-Bashiru με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Ayotomiwa Sherif «Tom» Dele-Bashiru, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με καταγωγή από τη Νιγηρία.

Ξεκινώντας από τις φημισμένες ακαδημίες της Manchester City, ο ταλαντούχος μέσος ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα και την τεχνική του κατάρτιση, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα των «πολιτών», με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2017 σε αγώνα του EFL Cup.

Το καλοκαίρι του 2019 ο Dele-Bashiru έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο με την Watford.

Με τη φανέλα της Watford είχε τις πρώτες του συμμετοχές στην Championship, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-’22 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Reading για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εκεί πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στην Championship με 38 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ.

Την επόμενη σεζόν ο Dele-Bashiru επέστρεψε στη Watford και σταδιακά άρχισε να υπολογίζεται όλο και περισσότερο με αποκορύφωμα τις σεζόν 2023-’24 και 2024-’25 που αγωνιζόταν ασταμάτητα.

Τη χρονιά που μας πέρασε ο Νιγηριανός μέσος μετά από 81 εμφανίσεις (8 γκολ, 4 ασίστ) με τη φανέλα της Watford, άφησε για πρώτη φορά το Νησί και παραχωρήθηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençlerbirliği, όπου αγωνίστηκε στη Süper Lig, όντας βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή της ομάδας (30 συμμετοχές) .

Σε διεθνές επίπεδο, ο Dele-Bashiru έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στην κατηγορία U16, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε τη Νιγηρία, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 το 2019, σκοράροντας μάλιστα στο τουρνουά.

Από σήμερα, ο Tom Dele-Bashiru ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Welcome, Tom!"