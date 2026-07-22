Μπασίρου: «Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου»

Οι πρώτες δηλώσεις του Τομ Ντέλε Μπασίρου μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Άρη

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Tom Dele-Bashiru, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Ο ΑΡΗΣ αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ.

Έχω μάθει πολλά για τον ΑΡΗ. Γνωρίζω τον Μπένζαμιν (σ.σ. Γκαρέ), που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του, ώστε να πάρω πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα.

Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο για να δουλέψω με τον προπονητή μου και τους νέους μου συμπαίκτες.

Οι φίλοι του ΑΡΗ, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, να είναι σίγουροι ότι θα δουν έναν παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους.

Τους περιμένω στο γήπεδο και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν».