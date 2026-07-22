Γκέργκελι Νάγκι στο SDNA: «Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεγάλο λάθος αν υποτιμήσει την Πάκσι»

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Πάκσι, με 75 συμμετοχές με τα γάντια της ουγγρικής ομάδας και θητεία σε ΑΕΛ, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα, μιλά αποκλειστικά στο SDNA για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, αναλύει τα δυνατά σημεία των Μαγυάρων και εξηγεί γιατί το Τριφύλλι δεν πρέπει να υποτιμήσει την αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Γκέργκελι Νάγκι γνωρίζει όσο λίγοι την Πάκσι. Ο 32χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε 75 επίσημα παιχνίδια με τη φανέλα της ουγγρικής ομάδας κι ενώ έχει παίξει και στην Ελλάδα (ΑΕΛ, Λαμία, ΠΑΣ Γιάννινα).

Μιλώντας αποκλειστικά στο SDNA, ο Ούγγρος γκολκίπερ εξηγεί γιατί η Πάκσι δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία της απέναντι στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτει ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο…όπλο των Μαγυάρων και στέλνει τη δική του προειδοποίηση στους «πράσινους».

«Η Πάκσι δεν πρόκειται να αλλάξει το παιχνίδι της»

«Αυτό που περιμένω είναι, όπως είπε και ο προπονητής ( Γκιόργκι Μπόγκναρ - φωτ.) της Πάκσι στη συνέντευξη Τύπου, ότι θα προσπαθήσουν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα το κάνουν, γιατί ήταν προπονητής αυτής της ομάδας και τα προηγούμενα χρόνια και έχω συνεργαστεί μαζί του. Στην Πάκσι ήταν και δικός μου προπονητής.

Στο 99% των αγώνων μας παίζαμε με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο αντίπαλος. Πάντα ακολουθούσαμε τον ίδιο επιθετικό τρόπο παιχνιδιού. Δεν είχε σημασία ποιος ήταν απέναντί μας.

Γνωρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα και διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα. Όμως δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι εξαιτίας του αντιπάλου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Πάκσι θα παίξει το δικό της παιχνίδι. Ό,τι έχει δει ο Παναθηναϊκός αναλύοντάς την, αυτό ακριβώς θα κάνει και στο γήπεδο. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο λάθος αν υποτιμήσει αυτή την ομάδα».

«Η πίεση είναι όλη στην πλευρά του Παναθηναϊκού»

Ο Νάγκι θεωρεί πως το μεγαλύτερο ψυχολογικό πλεονέκτημα της Πάκσι είναι ότι δεν έχει τίποτα να χάσει απέναντι σε έναν θεωρητικά ανώτερο αντίπαλο.

«Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια η Πάκσι δεν έχει καμία πίεση. Η πίεση για τη νίκη και την πρόκριση βρίσκεται στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Φυσικά, ο Παναθηναϊκός διαθέτει παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν αυτή την πίεση, όμως αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την Πάκσι.

Θα απολαύσει το παιχνίδι, θα επιτεθεί και θα έχει γεμάτο γήπεδο στην έδρα της.

Κατά τη γνώμη μου, αν στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την αναμέτρηση αρκετά σοβαρά και το αποτέλεσμα μείνει ανοιχτό, για παράδειγμα αν έρθει ισοπαλία ή αν κερδίσει μόνο με ένα γκολ διαφορά, τότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Γιατί στη συνέχεια η Πάκσι θα έρθει στην Ελλάδα χωρίς άγχος και θα το απολαύσει».

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Πάκσι η ομοιογένεια χρόνων»

Για τον άλλοτε γκολκίπερ της ουγγρικής ομάδας, η μεγαλύτερη δύναμη της Πάκσι δεν είναι κάποιος μεμονωμένος ποδοσφαιριστής, αλλά η σταθερότητα του συνόλου.

«Αυτό που περιμένω από το παιχνίδι είναι ότι η Πάκσι θα επιτεθεί και θα πιέσει ψηλά. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες, ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου οι μικρότερες ομάδες συνήθως δεν πρεσάρουν τον Παναθηναϊκό, η Πάκσι θα τον πιέσει πολλές φορές.

Επίσης το προπονητικό επιτελείο είναι μαζί εδώ πολλά χρόνια. Πιστέψτε με, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή και απέκτησε αρκετούς νέους παίκτες. Όλοι είναι ποιοτικοί, όμως χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσεις ως ομάδα.

Στην Πάκσι, αντίθετα, οι βασικοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται μαζί εδώ και πέντε ή έξι χρόνια. Επτά ή οκτώ από τους βασικούς παίκτες βρίσκονται στην ομάδα εδώ και χρόνια. Γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και ξέρουν ακριβώς πώς να παίζουν μαζί».

Οι ψηλοί φορ και το «plan B» με τις μεγάλες μπαλιές

Ο Νάγκι στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η Πάκσι προσπαθεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ.

«Οι επιθετικοί της Πάκσι είναι ψηλοί και πολύ δυνατοί παίκτες. Κάθε χρόνο προσπαθούν να αποκτούν επιθετικούς με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, όταν η ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ, βάζουν δύο ψηλούς επιθετικούς στην περιοχή και προσπαθούν να παίξουν με μεγάλες, απευθείας μπαλιές μέσα και γύρω από την περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στον αντίπαλο».

«Ξέρει να παίζει απέναντι στους μεγάλους»

Κλείνοντας, ο Ούγγρος τερματοφύλακας υπενθύμισε ότι η Πάκσι έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως μπορεί να σταθεί απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της χώρας της.

«Τα τελευταία τρία χρόνια κατέκτησαν δύο φορές το Κύπελλο απέναντι στη Φερεντσβάρος. Αυτό δείχνει ότι ξέρουν πώς να παίζουν απέναντι σε δυνατές ομάδες και πώς να αξιοποιούν τα δικά τους πλεονεκτήματα απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

Το βασικό σημείο είναι ότι η μεγάλη δύναμη της Πάκσι είναι πως το προπονητικό επιτελείο και ο βασικός κορμός της ομάδας βρίσκονται μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της»

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει νέο προπονητή και αρκετούς νέους παίκτες. Είναι καλύτερη ομάδα και έχει μεγαλύτερη ποιότητα.

Το ερώτημα, όμως, είναι αν είχε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί και να διαχειριστεί ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Γιατί μπορεί ο αντίπαλος να είναι χαμηλότερης ποιότητας, όμως δεν παύει να είναι μια πολύ δεμένη ομάδα».