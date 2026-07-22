«Αλαλούμ» με Χεζόνια: «Δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα του - Ντουμπάι και Ολυμπιακός παρακολουθούν τις εξελίξεις»

«Αλαλούμ» επικρατεί στο «θέμα Χεζόνια», με τη "Marca" να σημειώνει πως η ρήτρα του δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Οι Ισπανοί υποστηρίζουν πως η Ντουμπάι και ο Ολυμπιακός παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Το... σίριαλ Χεζόνια συνεχίζεται. Ο Κροάτης σμολ φόργουορντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους τη Δευτέρα (20/7) πως ομάδα του «μαγικού κόσμου» θα πληρώσει για το NBA out του (850χιλ. δολ.) και ο ίδιος θα συνεχίσει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό από ποια ομάδα ήρθε η πρόταση, ούτε πότε θα «τρέξουν» οι εξελίξεις.

Σχεδόν δύο 24ωρα αργότερα, η "Marca", που βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, χτυπάει τον... συναγερμό στην αγορά και αφήνει κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό. Βλέπετε, το NBA out του «Σούπερ Μάριο» δεν έχει καταβληθεί ακόμα. Με βάση τους κανονισμούς του ισπανικού πρωταθλήματος, μια ρήτρα πρέπει να πληρώνεται τη στιγμή που ο παίκτης ενημερώνει πως θα τη χρησιμοποιήσει. Αυτό όχι μόνο δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά και το σχετικό deadline έχει παρέλθει από το βράδυ της Δευτέρας.

Οι εκπρόσωποι του Χεζόνια φαίνεται πως επικοινώνησαν με τη «βασίλισσα» και πρότειναν ένα αυξημένο ποσό, για να αφήσει τον παίκτη ελεύθερο. Όμως, όλα τα δεδομένα πλέον είναι στα χέρια της ομάδας. Θα τον αποδεσμεύσει λαμβάνοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο out και θα του... ανοίξει την πόρτα για τη μετακίνηση σε άλλη ομάδα της Euroleague; Ή θα τον κρατήσει στην "Movistar Arena", παρά τη θελησή του;

Ουσιαστικά, το ισπανικό δημοσίευμα βάζει στο... κόλπο αυτό που λίγο - πολύ άπαντες «ψιθυρίζουν» στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα: πως ο Χεζόνια δεν βρήκε την πρόταση που θα τον κάλυπτε οικονομικά και αγωνιστικά στο ΝΒΑ και πως οι εξελίξεις της Δευτέρας προέκυψαν μετά την επιθυμία του ίδιου να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και να πάει ως ελεύθερος σε κάποια άλλη ομάδα της Euroleague.

«Και εδώ έρχεται το δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο ο Μάριο Χεζόνια θα μπορούσε να καταλήξει σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης για ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά μόνο για το NBA. Αν δεν καταφέρει να καθιερωθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η ομάδα του τον αποδεσμεύσει, τότε θα είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ομάδες με μεγάλο μπάτζετ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως η Ντουμπάι BC και ο Ολυμπιακός, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα τον αποκτούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη», σημειώνει το εν λόγω δημοσίευμα και συμπληρώνει:

«Σε ένα από τα πιο ξέφρενα και απρόβλεπτα καλοκαίρια μεταγραφών των τελευταίων ετών, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης, η οποία έχει για ακόμη μία φορά στο επίκεντρό της τον Μάριο Χεζόνια».