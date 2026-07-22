Γιατί είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να φέρει άμεσα τον αντί-Πινέδα - Όλα τα δεδομένα της υπόθεσης 

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω την περίπτωση Κινγκς Κάνγκουα μετά το αδιέξοδο που προέκυψε χθες και κινείται προς άλλες κατευθύνσεις με στόχο να ικανοποιήσει τα «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος επιθυμεί να έχει το συντομότερο μαζί του στην Ολλανδία και διαθέσιμο για τα πλέι οφ του Champions League τον αντί-Πινέδα.

Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό να ολοκληρωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται η συγκεκριμένη προσθήκη καθώς ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει, όπως είδαμε και με την περίπτωση του Κάνγκουα, θα έρθει για να φέρει τα υπερπολύτιμα στοιχεία που έδινε ο Μεξικανός μέσα στο γήπεδο όπως η ταχυδύναμη, η ένταση, η διαρκής κίνηση και τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν. Η ΑΕΚ δεδομένα λοιπόν χρειάζεται εκεί έναν παίκτη-σημείο αναφοράς όπως ήταν ο Ορμπελίν και δεδομένα χρειάζεται να τον έχει το συντομότερο για να μπορέσει ο προπονητής να τον δουλέψει το προσεχές διάστημα, να τον βάλει στο γκρουπ και στο τακτικό πλάνο και να τον προετοιμάσει για τα επίσημα παιχνίδια.

Μην ξεχνάμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς όταν είχε μιλήσει για τον αντί-Πινέδα, μετά το τέλος του φιλικού με την Γκρόνινγκεν, είχε πει «περιμένω μίνιμουμ έναν, ή ακόμη και δύο παίκτες στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας». Προφανώς, το αδιέξοδο με την πολύ προχωρημένη και σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή Κάνγκουα που χάλασε καθαρά λόγω της επιμονής της Μπερ Σεβά να τον χρησιμοποιήσει (παρά τις πιέσεις) απέναντι στην Βίκινγκουρ όπως και έπραξε, καθυστερεί κάπως τις εξελίξεις. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι πως ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, λειτουργώντας εμπειρικά και βλέποντας που πάει η υπόθεση με τους Ισραηλινούς, δούλευε ταυτόχρονα και άλλες λύσεις πάντα σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς

Πλέον, φαίνεται πως έχουν προχωρήσει οι επαφές και βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων με τον στόχο που αποτελεί προτεραιότητα. Στην ΑΕΚ, θα ήθελαν ιδανικά οι εξελίξεις να τρέξουν άμεσα και να κλείσει η υπόθεση μέχρι το Σαββατοκυριακο, προκειμένου ο προπονητής να έχει τον αντί Πινέδα σχετικά άμεσα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και διαθέσιμο στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια των πλέι οφ που θα κρίνουν την πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Champions League που είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος του κλαμπ. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, πέραν από έναν box to box μέσο διαφοράς που θα έρθει για να καλύψει το κενό του Ορμπελίν κινείται επίσης για έναν αμυντικό αλλα και για έναν μεσοεπιθετικό δημιουργό τύπου Ζοάο Μάριο.