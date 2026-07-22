Μπεσίκτας: Τέλος οι Ματ Τόμας και Βίτο Μπράουν

Η «σταχτοπούτα» της Euroleague της νέας σεζόν αποχαιρέτησε δύο παίκτες που ήταν στο ρόστερ της τη φετινή σεζόν.
Ο λόγος για τον Βίτο Μπράουν (31χρ., 2.03μ.), ο οποίος στο Eurocup είχε 8.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 18.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 21 αγώνων.
Ο έτερος που αποχώρησε είναι ο Ματ Τόμας. O άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού (2022-23) είχε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 8.2 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.
Teşekkürler Matt Thomas— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 22, 2026
Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Matt Thomas’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/6AFcdj4KLr
Teşekkürler Vitto Brown— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 22, 2026
Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Vitto Brown ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Vitto Brown’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/Cy5EhWtnPJ