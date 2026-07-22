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Μπεσίκτας: Τέλος οι Ματ Τόμας και Βίτο Μπράουν

Μπάσκετ
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Παρελθόν από την Μπεσίκτας αποτελούν οι Ματ Τόμας και Βίτο Μπράουν.

Η «σταχτοπούτα» της Euroleague της νέας σεζόν αποχαιρέτησε δύο παίκτες που ήταν στο ρόστερ της τη φετινή σεζόν.

Ο λόγος για τον Βίτο Μπράουν (31χρ., 2.03μ.), ο οποίος στο Eurocup είχε 8.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 18.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 21 αγώνων.

Ο έτερος που αποχώρησε είναι ο Ματ Τόμας. O άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού (2022-23) είχε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 8.2 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Μπεσίκτας: Τέλος οι Ματ Τόμας και Βίτο Μπράουν