Μπεσίκτας: Τέλος οι Ματ Τόμας και Βίτο Μπράουν

Η «σταχτοπούτα» της Euroleague της νέας σεζόν αποχαιρέτησε δύο παίκτες που ήταν στο ρόστερ της τη φετινή σεζόν.

Ο λόγος για τον Βίτο Μπράουν (31χρ., 2.03μ.), ο οποίος στο Eurocup είχε 8.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 18.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 21 αγώνων.

Ο έτερος που αποχώρησε είναι ο Ματ Τόμας. O άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού (2022-23) είχε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 8.2 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Teşekkürler Matt Thomas



Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Matt Thomas’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/6AFcdj4KLr