Πρώην μπακ της ΑΕΚ στο στόχαστρο της Μαρσέιγ!

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μαρσέιγ φαίνεται πως βρίσκεται ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «rmcsport» συνδέει τον πρώην μπακ της ΑΕΚ με τους Μασσαλούς και όχι μόνον.

«Σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία ρώτησαν για τον Σιντιμπέ τον περασμένο χειμώνα. Επίσης, αρκετές ιταλικές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο και ένας γαλλικός σύλλογος φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ για τον 33χρονο πρώην διεθνή μπακ που έμεινε ελεύθερος από την Τουλούζ.

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, που έχει διαγράψει μια σημαντική καριέρα στη Γαλλία όντας μέλος της εθνικής των Τρικολόρ που κατέκτησε το Μουντιάλ το 2018, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη διετία 2022–2024 και κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2022-2023. Με την Ένωση κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ.