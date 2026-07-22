Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέροια και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Women's Champions League.

Ο ΠΑΟΚ Morris έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα στην ευρωπαϊκή του πορεία, επικρατώντας με 3-1 της Χάποελ Ιερουσαλήμ στον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Women's Champions League, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.

Με αυτή τη νίκη, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό του Final-4, όπου το Σάββατο 25 Ιουλίου (18:00) θα αντιμετωπίσουν τη Νέφτσι, ξανά στη Βέροια, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι «ασπρόμαυρες» επέβαλαν από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό τους, δείχνοντας διάθεση να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι πρώτες απειλές ήρθαν νωρίς, ενώ στο 19ο λεπτό η αποβολή της τερματοφύλακα της Χάποελ, Σολέρα, για χέρι εκτός περιοχής, άλλαξε τις ισορροπίες και έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στον Δικέφαλο.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και μάλιστα στο 30' είδε γκολ της Γκατσανίτσα να ακυρώνεται ως οφσάιντ, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες. Ωστόσο, λίγο πριν από την ανάπαυλα βρήκε αυτό που αναζητούσε. Στο 41', η Δρακογιαννάκη σέντραρε ιδανικά και η Γκούνη με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στις γηπεδούχες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο, όμως η Χάποελ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 61', όταν η Ντα Σίλβα εκμεταλλεύτηκε σέντρα από τα δεξιά και σκόραρε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση.

Η απάντηση των νταμπλούχων Ελλάδας ήρθε στα τελευταία λεπτά. Στο 85', μετά από εξαιρετική συνεργασία της Αργυρίου με τη Μήτκου, η δεύτερη σέντραρε με ακρίβεια και η Γκούνη πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, ξανά με κεφαλιά, γράφοντας το 2-1.

Στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ Morris «κλείδωσε» τη νίκη. Η πίεση ψηλά απέφερε καρπούς, η Γκατσανίτσα έγινε αποδέκτρια της μπάλας και με άψογο πλασέ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του προκριματικού ομίλου.

ΠΑΟΚ Morris (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γιαννακά, Κιουρεξίδου, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Λιοπίς (89′ Μαλαμούση), Μιχαήλ (59′ Γκιζάρη), Αργυρίου (Σχορτσιανίτη 89′), Τζούρτζεβιτς (75′ Βαρδαλή), Γκατσανίτσα