«Στην 17η θέση των καλύτερων αμυντικών όλων των εποχών ο Γιάννης»

Το Bleacher Report ανακοίνωσε τη λίστα με τους 100 κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 17η θέση.

Αναφέρει συγκεκριμένα το αμερικανικό δίκτυο: «Μιλώντας για αθλητικά θαύματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εισήλθε στο NBA ως ένας small forward ύψους 2,06 μ., υπερβολικά αδύνατος και σωματικά μη ολοκληρωμένος. Μέχρι την τέταρτη σεζόν του, είχε ήδη ψηλώσει, είχε βάλει αρκετή μυϊκή μάζα και είχε αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες (All-Defensive teams). Στην έκτη του χρονιά, αναδείχθηκε MVP. Και στην έβδομη, μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Τζόρνταν και Ολάζουον, ως οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατέκτησαν τους τίτλους του MVP και του Αμυντικού της Χρονιάς (Defensive Player of the Year) την ίδια σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος και οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει ελαφρώς την αμυντική του αποτελεσματικότητα, ωστόσο στο απόγειο της απόδοσής του, ο Γιάννης μπορούσε να κυριαρχήσει απέναντι στους αντιπάλους τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια. Ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία έχουν συνδυάσει αμυντικές ικανότητες που αρμόζουν τόσο σε παίκτες της περιφέρειας όσο και σε ψηλούς, στον βαθμό που το έκανε εκείνος», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μπιλ Ράσελ, ενώ δεύτερος είναι ο Τιμ Ντάνκαν και ο Κέβιν Γκαρνέτ.



Αναλυτικά η κορυφαία εικοσάδα:



20. Αλόνζο Μούρνινγκ

19. Άντονι Ντέιβις

18. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν

17. Γιάννης Αντετοκούνμπο

16. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ

15. Μάικλ Τζόρνταν

14. Γκάρι Πέιτον

13. Ντουάιτ Χάουαρντ

12. Κογουάι Λέοναρντ

11. Ντέιβιντ Ρόμπινσον

10. Ντρέιμοντ Γκριν

9. Ρούντι Γκομπέρ

8. Σκότι Πίπεν

7. Ντένις Ρόντμαν

6. Ντικέμπε Μουτόμπο

5. Μπεν Γουάλας

4. Χακίμ Ολάζουον

3. Κέβιν Γκαρνέτ

2. Τιμ Ντάνκαν

1. Μπιλ Ράσελ