Χαντζής: «Ο Βίκος είναι η κατάλληλη ομάδα για εμένα»

Ο νέος γκαρντ του Βίκου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Χαντζής, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη νέα αυτή «σελίδα» στην καριέρα του.

Αναλυτικά είπε:

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καρίερα του στον Βίκο Ιωαννίνων: «Ήξερα πάντα ότι ο Βίκος είναι ένα υγιές σωματείο και ένα σωματείο που δουλεύει πολύ σωστά. Με έπεισε το πλανο του κόουτς Γιαπλέ. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η ιδέα και συμφώνησα πολύ γρήγορα με τους ανθρώπους της ομάδας. Αυτήν τη στιγμή η GBL είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και, από τη στιγμή που θεώρησα ότι μπορώ να κάνω αυτό το βήμα και το είχα αποφασίσει, ένιωσα ότι ο Βίκος είναι η κατάλληλη ομάδα».

Για τον ρόλο του στη νέα του ομάδα: «Δε μου έχει τεθεί κάποιος συγκεκριμένος ρόλος, όλα θα φανούν μέσα από το γήπεδο και τις προπονήσεις. Θα κάνω αυτά που μου λέει ο κόουτς και θα προσπαθώ να κερδίζω τον χρόνο μου παιχνίδι με το παιχνίδι».

Για το πόσο τον βοήθησε η περσινή χρονιά του στην Elite League ενόψει της συμμετοχής του στη GBL: «Γενικά εγώ είμαι ένα παιδί που θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες βελτιώνονται μέσα από το παιχνίδι, κάνοντας λάθη, παίρνοντας ευκαιρίες… Επομένως, η ευκαιρία που μου δόθηκε στους Σοφάδες, να έχω έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ να ωριμάσω και να βελτιώσω το σώμα μου. Πλέον, να νιώθω έτοιμος να μπορώ να αγωνιστώ στην GBL».

Για τον στόχο της ομάδας στην GBL: «Επειδή η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, προφανώς ο στόχος της είναι να πάρει κάποιες γρήγορες νίκες και να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Greek Basketball League, αποφεύγοντας τον υποβιβασμό».

Για την πορεία της Εθνικής Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ U20, όπου κατέκτησε την 5η θέση: «Αρχικά, να πούμε ότι η πορεία μας είναι πολύ πετυχημένη. Μας είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ σαν ομάδα, αλλά εμείς είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και είχαμε τους δικούς μας στόχους. Ήμασταν οι μόνοι που πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε στην 5η θέση. Μέσα από τη δουλειά που κάναμε και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόουτς Παπαδόπουλος, καταφέραμε κάτι μεγάλο».

Για τις εμφανίσεις του στο τουρνουά και το τι πρόσημο βάζει στον εαυτό του: «Καταρχάς, η παρουσία μου από μόνη της δε θα σήμαινε τίποτα αν δεν είχε πετύχει η ομάδα. Άρα, εφόσον έγινε αυτό, είμαστε όλοι χαρούμενοι και είμαι και εγώ χαρούμενος για τον εαυτό μου. Ωστόσο, πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω».