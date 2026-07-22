Παναιτωλικός: «Κλείδωσε» το τελευταίο φιλικό με την Τρουά - Όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της καλοκαιρινής προετοιμασίας, με το δυνατό τεστ απέναντι στην Τρουά να αποτελεί την τελευταία πρόβα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι Αγρινιώτες θα αντιμετωπίσουν τη γαλλική ομάδα στις 14 Αυγούστου στη Γαλλία, σε ένα παιχνίδι που αντικαθιστά το προγραμματισμένο φιλικό με τον Αστέρα AKTOR. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες λίγες ημέρες αργότερα στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, γεγονός που οδήγησε στην αλλαγή του προγράμματος.

Παράλληλα, ο Παναιτωλικός κάλυψε το κενό που δημιουργήθηκε από τη ματαίωση του φιλικού με την Κηφισιά, προσθέτοντας στο πρόγραμμα αναμέτρηση με τη Μαρκό στις 9 Αυγούστου στο Αγρίνιο.

Αλλαγή υπήρξε και στο φιλικό με τον Λεβαδειακό, το οποίο μεταφέρθηκε για τις 6 Αυγούστου, αντί για τις 5 του μήνα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναιτωλικού:

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

6 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

9 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Μαρκό

14 Αυγούστου: Τρουά – Παναιτωλικός