Δεν μακροημέρευσαν: Τέλος από τον Ηρακλή οι Αμανατίδης και Μπασινάς

Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν ο Άγγελος Μπασινάς από τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή και ο Γιάννης Αμανατίδης από τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Η διοίκηση του Ηρακλή προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αποφασίζοντας τη λύση της συνεργασίας με τους Άγγελο Μπασινά και Γιώργο Αμανατίδη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σχετίζεται άμεσα με την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού, καθώς η διοίκηση έκρινε πως η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στον τομέα της ενίσχυσης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν τεθεί από την αρχή του καλοκαιριού.

Οι δύο πρώην πλέον στελέχη είχαν ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό του ρόστερ και στις μεταγραφικές υποθέσεις, όμως η συνολική πρόοδος των κινήσεων δεν ικανοποίησε τους ανθρώπους του συλλόγου, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή πορείας.

Έπειτα από αυτή την απόφαση, ο Ηρακλής μπαίνει σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του ποδοσφαιρικού του επιτελείου, την ίδια στιγμή που παραμένει σε εξέλιξη η προσπάθεια για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών κινήσεων, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στην επιστροφή της στη Super League.