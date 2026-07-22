Νίστρουπ: «Υπάρχει πίεση, αλλά ο στόχος είναι να μπούμε στην League Phase»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπει στην League Phase του Conference League, ενώ εξήγησε ποιο είναι το «κλειδί» για το ματς με την Πάκσι.

Ο «πράσινος» τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του θέλει νίκες και προκρίσεις σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, ξεκαθάρισε ότι το «Τριφύλλι» θέλει να μπει στην League Phase του Conference League και επεσήμανε ότι η λέξη «κλειδί» στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς είναι η σταθερότητα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Όπως είπε και ο Άνταμ, ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός και τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι φέτος είναι χωρίς «μαξιλαράκι» στα προκριματικά: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase».

Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Γι’ αυτό που θεωρεί προαπαιτούμενο για το αυριανό ματς: «Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα, η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε και να να είμαστε προετοιμασμένοι για το ότι αυτοί παίζουν με 2 επιθετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά, θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε επιτιθέμενοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όταν έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία να είμαστε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας».

Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».