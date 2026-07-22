Σημαντική ενίσχυση για την Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό!

Στην απόκτηση του Κλεμέντ Μπίσοφ προχώρησε η Ναϊμέγκεν, αποκτώντας ως δανεικό από τη Σάλτσμπουργκ.

Σημαντική ενίσχυση για τη Ναϊμέγκεν λίγο διάστημα πριν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί ενισχύθηκαν στα εξτρέμ, αποκτώντας με τη μορφή δανεισμού από την Σάλτσμπουργκ τον Κλεμέντ Μπίσοφ, ενώ στο deal μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Ο 20χρονος εξτρέμ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Δανίας και έχει ρίζες από την Κένυα. Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μπρόντμπι και το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για τη Σάλτσμπουργκ, όπου πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις (οι έξι στο Europa League).