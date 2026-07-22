Στην Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κασεμίρο, με τον πολύπειρο Βραζιλιάνο μέσο να συνεχίζει την καριέρα του στο MLS ως ελεύθερος.

Ο 34χρονος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν του 2027, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η έκδοση της σχετικής άδειας εργασίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι, ο Κασεμίρο στάθηκε στις φιλοδοξίες του συλλόγου.

«Αυτό που με παρακινεί περισσότερο είναι να κερδίζω και να συνεχίζω να εξελίσσομαι. Το πρότζεκτ που μου παρουσίασε η ομάδα και η προσπάθεια που έγινε για να έρθω εδώ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.

Από την πλευρά του, ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τον νέο του ποδοσφαιριστή.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω τον Κασεμίρο και την οικογένειά του στην Ίντερ Μαϊάμι. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω εδώ και πολλά χρόνια. Έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είμαστε ενθουσιασμένοι που επέλεξε το Μαϊάμι για το επόμενο βήμα της καριέρας του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κασεμίρο αφήνει πίσω του μια σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, έχοντας κατακτήσει πέντε Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσθεσε στο παλμαρέ του ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ.