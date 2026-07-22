ΠΑΟΚ: Πόλος έλξης ο Μάτος από τους Ουκρανούς (pic)

Ο Λέο Μάτος αποτέλεσε πόλο έλξης για τους Ουκρανούς, μετά το πέρασμά του από την Ντνίπρο.

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Ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου βρέθηκε στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι, 24 ώρες πριν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Μία ομάδα που γνωρίζει καλά ο Λέο Μάτος, καθώς αγωνίστηκε για έξι χρόνια στο ουκρανικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Τσερνομόρετς και της Ντνίπρο.

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου μάλιστα, αρκετοί Ουκρανοί που βρέθηκαν στην αίθουσα Τύπου έσπευσαν να τον χαιρετήσουν, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί του.