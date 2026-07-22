«Ο Χεζόνια επιθυμεί να αγωνιστεί στη Ντουμπάι, η τηλεδιάσκεψη Ρεάλ - Ραζνάτοβιτς δεν πήγε καλά»

Ο Μάριο Χεζόνια φαίνεται πως θέλει να πάει στη Ντουμπάι και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, προσπαθεί να βρει άκρη με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, το ραντεβού του με τη διοίκηση των Ισπανών δεν πήγε καθόλου καλά...

Ως γνωστόν, στο συμβόλαιο του 31χρονου με τη Ρεάλ δεν υπήρχε Euroleague out, αλλά μόνο ΝΒΑ out. Ο «Σούπερ Μάριο» ενημέρωσε ανήμερα της σχετικής deadline (20/7) πως θα χρησιμοποιήσει την παραπάνω επιλογή, αλλά η ρήτρα των 850χιλ. δολαρίων δεν καταβλήθηκε στους Μαδριλένους.

Έτσι, η υπόθεση έχει οδηγηθεί σε... αλαλούμ. Η «βασίλισσα» έχει το «πάνω χέρι» και μπορεί να ζητήσει ένα μεγαλύτερο ποσό για την πώλησή του, ή να τον κρατήσει στη "Movistar Arena" παρά τη θέλησή του να αποχωρήσει. Μάλιστα, η "Marca" τόνισε πως ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το "encestando", η διοίκηση των Μαδριλένων έκανε την Τετάρτη (22/7) μια τηλεδιάσκεψη με τον agent του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Σε αυτή συζητήθηκε ο κάκιστος χειρισμός της πλευράς Χεζόνια, καθώς και το γεγονός πως η ρήτρα δεν έχει πληρωθεί ακόμα.

Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως ο Κροάτης βρίσκεται σε... αδιέξοδο, καθώς η επιθυμία του είναι να πάει στη Ντουμπάι. Επιπλέον, τονίζεται πως το call των Μαδριλένων με τον Ραζνάτοβιτς δεν πήγε καλά και πως η κατάσταση δείχνει να είναι ιδιαίτερα σοβαρή.