«Ο Χεζόνια επιθυμεί να αγωνιστεί στη Ντουμπάι, η τηλεδιάσκεψη Ρεάλ - Ραζνάτοβιτς δεν πήγε καλά»

Ως γνωστόν, στο συμβόλαιο του 31χρονου με τη Ρεάλ δεν υπήρχε Euroleague out, αλλά μόνο ΝΒΑ out. Ο «Σούπερ Μάριο» ενημέρωσε ανήμερα της σχετικής deadline (20/7) πως θα χρησιμοποιήσει την παραπάνω επιλογή, αλλά η ρήτρα των 850χιλ. δολαρίων δεν καταβλήθηκε στους Μαδριλένους.
Έτσι, η υπόθεση έχει οδηγηθεί σε... αλαλούμ. Η «βασίλισσα» έχει το «πάνω χέρι» και μπορεί να ζητήσει ένα μεγαλύτερο ποσό για την πώλησή του, ή να τον κρατήσει στη "Movistar Arena" παρά τη θέλησή του να αποχωρήσει. Μάλιστα, η "Marca" τόνισε πως ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Σύμφωνα με το "encestando", η διοίκηση των Μαδριλένων έκανε την Τετάρτη (22/7) μια τηλεδιάσκεψη με τον agent του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Σε αυτή συζητήθηκε ο κάκιστος χειρισμός της πλευράς Χεζόνια, καθώς και το γεγονός πως η ρήτρα δεν έχει πληρωθεί ακόμα.
Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως ο Κροάτης βρίσκεται σε... αδιέξοδο, καθώς η επιθυμία του είναι να πάει στη Ντουμπάι. Επιπλέον, τονίζεται πως το call των Μαδριλένων με τον Ραζνάτοβιτς δεν πήγε καλά και πως η κατάσταση δείχνει να είναι ιδιαίτερα σοβαρή.