Πιθανό «reunion» για Έμερι και Τζάκσον!

Ο Νικολάς Τζάκσον (61 γκολ - 31 ασίστ σε 207 αγώνες) ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Άστον Βίλα και να συνεργαστεί, ξανά, με τον Ουνάι Έμερι. Το όνομά του προέκυψε κατά τις συνομιλίες της Τσέλσι με τους «Χωριάτες» για τη μεταγραφή του Μόργκαν Ρότζερς.
Η ομάδα του Ισπανού προπονητή εκτιμούσε ανέκαθεν την αξία του 25χρονου επιθετικού, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Έμερι στη Βιγιαρεάλ (2022-23). Έπειτα πουλήθηκε με 37 εκατομμύρια ευρώ στους Λονδρέζους, ενώ πέρσι έπαιξε δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου.
🚨 Nicolas Jackson is interested in joining Aston Villa and working with Unai Emery again.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 22, 2026
Jackson's name came up during Chelsea's talks with Villa over Morgan Rogers' £117M transfer.
Villa have long admired the 25-year-old striker, who previously worked with Emery at… pic.twitter.com/kCsLFiM4R2