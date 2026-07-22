Πιθανό «reunion» για Έμερι και Τζάκσον!

Εποχές... Βιγιαρεάλ μπορούν να ονειρεύονται ο Ισπανός προπονητής και ο 25χρονος διεθνής Σενεγαλέζος επιθετικός.

Ο Νικολάς Τζάκσον (61 γκολ - 31 ασίστ σε 207 αγώνες) ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Άστον Βίλα και να συνεργαστεί, ξανά, με τον Ουνάι Έμερι. Το όνομά του προέκυψε κατά τις συνομιλίες της Τσέλσι με τους «Χωριάτες» για τη μεταγραφή του Μόργκαν Ρότζερς.

Η ομάδα του Ισπανού προπονητή εκτιμούσε ανέκαθεν την αξία του 25χρονου επιθετικού, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Έμερι στη Βιγιαρεάλ (2022-23). Έπειτα πουλήθηκε με 37 εκατομμύρια ευρώ στους Λονδρέζους, ενώ πέρσι έπαιξε δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου.