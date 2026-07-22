Απέσυραν το ενδιαφέρον τους και οι Ουίζαρντς για τον Ουέστμπρουκ

Σε αναζήτηση νέας μπασκετικής στέγης βρίσκεται ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, καθώς οι επιλογές του στο NBA συνεχώς λιγοστεύουν.

Μετά την άρνηση των Σακραμέντο Κινγκς να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μαζί του, οι Ουάσιγκτον Ουίζαρντς απέσυραν και αυτοί το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 38χρονου γκαρντ.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ αποκάλυψε πως η ομάδα της πρωτεύουσας έκανε πίσω, κλείνοντας άλλη μία πόρτα επιστροφής για τον MVP του 2017.

Την περασμένη σεζόν, παρά την απογοητευτική πορεία των Κινγκς με ρεκόρ μόλις 22 νίκες, ο ίδιος κατέγραψε αξιοπρεπή στατιστικά. Συγκεκριμένα, μέτρησε 15,2 πόντους, 6,7 ασίστ και 5,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, ωστόσο παραμένει ελεύθερος στην αγορά.