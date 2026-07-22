MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η Αλ Ντιρίγια έδωσε 5,3 εκατομμύρια δολάρια στον Άρη για τον Ντιαντί

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του Άρης με την Αλ Ντιρίγια για την πώληση του Κλέιτον Ντιαντί, με τους Σαουδάραβες να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

O 19χρονος μεσοεπιθετικός το περασμένο καλοκαίρι είχε μετακινηθεί στην Αλ Ντιρίγια με την μορφή του δανεισμού από τον Άρη, με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία να επιλέγει την μονιμοποίηση της μεταγραφής του Κλέιτον Ντιαντί.

Οι Σαουδάραβες, την Τετάρτη (22/7), ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σενεγαλέζου εξτρέμ, με το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντζο Λεπόρε να φτάνει στα 5.3 εκατ. δολάρια.

Η Αλ Ντιρίγια έδωσε 5,3 εκατομμύρια δολάρια στον Άρη για τον Ντιαντί