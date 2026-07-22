Η Αλ Ντιρίγια έδωσε 5,3 εκατομμύρια δολάρια στον Άρη για τον Ντιαντί

O 19χρονος μεσοεπιθετικός το περασμένο καλοκαίρι είχε μετακινηθεί στην Αλ Ντιρίγια με την μορφή του δανεισμού από τον Άρη, με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία να επιλέγει την μονιμοποίηση της μεταγραφής του Κλέιτον Ντιαντί.
Οι Σαουδάραβες, την Τετάρτη (22/7), ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σενεγαλέζου εξτρέμ, με το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντζο Λεπόρε να φτάνει στα 5.3 εκατ. δολάρια.
طيـرٍ بـ مخلابه شَـهر وقت اللزوم🦅— نادي الدرعية (@diriyahclub) July 22, 2026
كلايـتـن فـي دارنـا بـاقـي يـحـوم🤎
• «جياندي» يواصل مشواره مع كتيبة طيور حـوران ⚔️ pic.twitter.com/7MHIxe8ekR
𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: Clayton Diandy (2006) moves permanently from Aris Thessaloniki to Al Deriyah SC for a total fee of $5,300,000, following a loan spell.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 22, 2026
Deal done by agent Mitch Bakkovens.@SVFootball_eu pic.twitter.com/Kn6p73oBIX