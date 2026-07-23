Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Κόλλησαν» στο μηδέν Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948

Με το στείρο 0-0 ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση της Σπάρτακ Τρνάβα με την ΤΣΣΚΑ 1948, που αποτελούν πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από τα πολλά νεύρα των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να βγάζει τέσσερις κίτρινες κάρτες, για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Στο δεύτερο μέρος η ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με τον Ρούσεφ, ενώ στο 60' η Σπάρτακ Τρνάβα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, με την κεφαλιά του Κορκέλι να σταματάει στο δοκάρι.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να φανούν απειλητικές και πλέον θα λύσουν τις διαφορές τους στην ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα.