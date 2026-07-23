Ο Παναιτωλικός έκλεισε τον Νόβιτσα Εράκοβιτς

Οι Αγρινιώτες βρίσκονται μια ανάσα από την μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου χαφ, Νόβιτσα Εράκοβιτς που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ομόνοια.

Ο Παναιτωλικός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή, που αναμένεται στις επόμενες ώρες στο Αγρίνιο για να περάσει από εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Εράκοβιτς είναι διεθνής με το Μαυροβούνιο μετρώντας επτά συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Λόβτσεν, Σουτιέσκα και Ομόνοια, με τον Εράκοβιτς να μένει ελεύθερος από την κυπριακή ομάδα.

Μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του Μαυροβούνιου χαφ, ο Εράκοβιτς θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναιτωλικού και θα δώσει μια έξτρα λύση στον Γιάννη Αναστασίου.