Aργεντινοί φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές για επανάληψη του τελικού του Mundial!

Οπαδοί της Αργεντινής έχουν ξεκινήσει την συγκέντρωση υπογραφών, έχοντας ως στόχο να ζητήσουν από την FIFA να γίνει επανάληψη του τελικού του Mundial.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 και πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, όμως το αποτέλεσμα δεν κάθισε καλά στους φιλάθλους της Αργεντινής.

Τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει μια καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών στην Αργεντινή, με στόχο να ζητηθεί από την FIFA η επανάληψη του τελικού, έχοντας ξεπεράσει ήδη τις 60.000 υπογραφές.

Οι Αργεντινοί που ξεκίνησαν την συγκέντρωση υπογραφών, αναφέρουν ότι ήταν άδικος ο ορισμός του Σλάβκο Βίντσιτς ως διαιτητή της αναμέτρησης, ενώ χαρακτηρίζουν και άδικη την αποβολή του Έντζο Φερνάντες!