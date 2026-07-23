Φωτιά στην Κάλυμνο: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές – Αγωνία για το πευκοδάσος

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς πριν φτάσει στη δασική έκταση που εκτείνεται έως τον Άγιο Βασίλειο.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου το βράδυ της Τετάρτης, λίγο μετά τις 22:30, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές.

Η κύρια ανησυχία επικεντρώνεται στην πορεία του μετώπου προς το πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Σε περίπτωση που η φωτιά περάσει στη δασική έκταση, το έργο της κατάσβεσης αναμένεται να γίνει πολύ πιο δύσκολο.

«Αν φτάσει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει»

Ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της πυρκαγιάς θα κριθεί από το αν θα εισέλθει στο δάσος.

«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμη και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του.

Όπως ανέφερε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, σε μικρή απόσταση από τη δασική ζώνη.

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις.

Οι άνεμοι δεν πνέουν με μεγάλη ένταση, στοιχείο που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το μέτωπο μπορεί να ανακοπεί πριν φτάσει στο πευκοδάσος. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.

Πηγή: newsbomb.gr