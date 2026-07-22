Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 28χρονος για το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γίνεται λόγος για έναν 28χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Ο 28χρονος κατηγορείται για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου που έγινε την Τρίτη (21/7), στο κέντρο της Αθήνας.

Ο νεαρός αλλοδαπός εντοπίστηκε μετά από έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. σε βίντεο και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, ο 28χρονο είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει απασχολήσει το παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ακόμη, σε βάρος του υπήρχε ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης που έγινε το 2024.

Από πολλαπλές κακώσεις προήλθε θάνατος του Σταύρου Γεωργίου

Υπενθυμίζεται ότι οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σορό του Σταύρου Γεωργίου κατέληξαν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών, από την πρώτη στιγμή που είδαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάλαβαν πως το θύμα είχε δεχθεί μια άγρια επίθεση κυρίως στο κεφάλι, από όπου είχε χάσει πολύ αίμα.

Τον γνωστό ποινικολόγο εντόπισαν νεκρό οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του και με τη βοήθεια του θυρωρού μπήκαν μέσα. Εκεί τον εντόπισαν νεκρό χωρίς τα ρούχα του.