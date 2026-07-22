Εμανουέλ Ρόσου στο SDNA: «Αν ο ΠΑΟΚ μπλοκάρει τις συνεργασίες της Ντιναμό Κιέβου, θα είναι καλά»

Ο έγκριτος δημοσιογράφος που εργάζεται στη Ρουμανία και παρακολούθησε τα δύο παιχνίδια της Ντιναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, μιλά στο SDNA για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον β' προκριματικό γύρο του Europa League και εξηγεί τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Η Ντιναμό Κιέβου ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι και πλέον βρίσκει απέναντί της τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το SDNA απευθύνθηκε στον Εμάνουελ Ρόσου, έναν από τους πλέον έγκριτους ποδοσφαιρικούς δημοσιογράφους στη Ρουμανία, ζητώντας του την άποψή του για την εικόνα της ουκρανικής ομάδας, στα δύο παιχνίδια που έδωσε απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Ο Ρόσου εκτιμά πως η Ντιναμό δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο ως ομάδα, ενώ στάθηκε και στη φυσική της κατάσταση.

«Η Ντιναμό είχε τον έλεγχο στο πρώτο παιχνίδι, όμως έφτασε πολύ κοντά στον αποκλεισμό στην κανονική διάρκεια του δεύτερου αγώνα απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση…», ανέφερε αρχικά.

Όσο για τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ο Ρουμάνος δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η ποιότητα βρίσκεται κυρίως στην επιθετική γραμμή.

«Δεν θα έλεγα ότι έχει κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι της. Μπροστά διαθέτει ορισμένους ποιοτικούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και στηρίζεται σε αυτούς για να κάνουν τη διαφορά.

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να μπλοκάρει μερικές από τις διαδρομές και τις συνεργασίες τους, πιστεύω ότι θα είναι καλά».

Κλείνοντας, υποστήριξε πως η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ έφτασε πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση, κάτι που αποτελεί - κατά την άποψή του -ένδειξη ότι η Ντιναμό Κιέβου δεν είναι ανίκητη.

«Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ήταν πραγματικά πολύ κοντά στο να πάρει την πρόκριση. Και αν η Ντιναμό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, η Ουνιβερσιτατέα είναι ακόμη λιγότερο. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να πιστεύει στις πιθανότητές του απέναντι στους Ουκρανούς».