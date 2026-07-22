Ισοπαλία για την Κηφισιά με την Λα Λουβιέρ

Η Κηφισιά έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Λα Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο στο 23', όμως οι Βέλγοι ισοφάρισαν στο 48' με τον Μοχάμεντ Γκίντο.

Οι «κυανόλευκοι» είχαν καλό πρώτο ημίχρονο, δημιούργησαν ευκαιρίες με τους Πόμπο και Ζέρσον Σόουζα, ενώ στο δεύτερο μέρος απείλησαν με τους Χριστόπουλο, Λίγδα και Εμπουλά, χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν δεύτερο γκολ.

Δεν αγωνίστηκαν οι Τζέρεμι Αντόνισε και Μόιζες Ραμίρεζ, καθώς ενσωματώθηκαν τελευταίοι στην προετοιμασία λόγω επιπλέον άδειας. Το επόμενο φιλικό της Κηφισιάς είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου απέναντι στη Ντε Γκράαφσαπ.

Σκόρερ: 23' Πόμπο (1-0) - 48' Γκίντο (1-1)

Ενδεκάδα α' ημιχρόνου: Αναγνωστόπουλος, Μάνσο, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Πολυκράτης, Έμπο, Μπένι, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πατήρας, Θεοδωρίδης.

Ενδεκάδα β' ημιχρόνου: Ρόμπερτς (71' Σταμέλλος), Ούγκο Σόουζα, Καλοσκάμης (48' Χαχούλης), Αποστολάκης, Φαϊτάκης, Μαυρουδής, Γιάγκνε, Λάμψιας, Εμπουλά, Λίγδας, Χριστόπουλος.