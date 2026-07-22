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Οι Ουεμπανιαμά, Κλαρκ και Ρόουζ στο εξώφυλλο του NBA 2K27 (vid)

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Βίκτορ Ουεμπανιαμά θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο εξώφυλλο του γνωστού video game NBA 2K27.

Ο άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Νικς, επιλέχθηκε να κοσμεί το εξώφυλλο της «Standard Edition» του παιχνιδιού.

Ο 22χρονος σέντερ των Τεξανών αναδείχθεκε πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του 2026 και τερμάτισε τρίτος στην ψηφοφορία για τον MVP πίσω από τους Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς. Ήταν επίσης ο Αμυντικός της Χρονιάς και είχε 25 πόντους και 11,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Παράλληλα, στα εξώφυλλα της «Deluxe Edition» θα είναι η Κέιτλιν Κλαρκ των Ιντιάνα και ο Ντέρικ Ρόουζ, θα βρίσκεται στην «Ultra Edition» και θα είναι σε εξώφυλλο του NBA 2K για δεύτερη φορά στην καριέρα του (2013).

Οι Ουεμπανιαμά, Κλαρκ και Ρόουζ στο εξώφυλλο του NBA 2K27 (vid)