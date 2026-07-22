Οι Ουεμπανιαμά, Κλαρκ και Ρόουζ στο εξώφυλλο του NBA 2K27 (vid)

Ο άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Νικς, επιλέχθηκε να κοσμεί το εξώφυλλο της «Standard Edition» του παιχνιδιού.
Ο 22χρονος σέντερ των Τεξανών αναδείχθεκε πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του 2026 και τερμάτισε τρίτος στην ψηφοφορία για τον MVP πίσω από τους Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς. Ήταν επίσης ο Αμυντικός της Χρονιάς και είχε 25 πόντους και 11,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.
Παράλληλα, στα εξώφυλλα της «Deluxe Edition» θα είναι η Κέιτλιν Κλαρκ των Ιντιάνα και ο Ντέρικ Ρόουζ, θα βρίσκεται στην «Ultra Edition» και θα είναι σε εξώφυλλο του NBA 2K για δεύτερη φορά στην καριέρα του (2013).
Ball Over Everything 💯— NBA 2K (@NBA2K) July 22, 2026
Pre-order NBA 2K27 now! ➡️ https://t.co/xIMBzDuP2B pic.twitter.com/RTSpX2Ecox