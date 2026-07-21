«Ο Χεζόνια πλήρωσε μόνος του την ρήτρα - Στα πλάνα του και η παραμονή στην Ευρώπη»

Πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως ο Μάριο Χεζόνια είναι πιθανό να πλήρωσε μόνος του τη ρήτρα αποχώρησης από τη Ρεάλ, ενώ σημειώνεται ακόμα πως μέσα στα πλάνα του είναι να παίξει σε άλλη ομάδα στην Ευρώπη.

Ο Κροάτης άσος αποφάσισε να ενεργοποιήσει, όπως υπογράφει το encestando, μόνος του τη ρήτρα αποχώρησης για το ΝΒΑ ύψους περίπου 850.000 δολαρίων σε συνεργασία με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Αυτό το σενάριο υποστηρίζει το ισπανικό Μέσο, ενώ και οι άνθρωποι της Ρεάλ διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για το αν όντως υπάρχει ομάδα του ΝΒΑ πίσω από τον Χεζόνια.

Προσθέτει δε πως ο παίκτης δεν αποκλείεται να υπογράψει κάποιου είδους συμβόλαιο δοκιμής, όπως το "Exhibit 10" (μονοετές στο ΝΒΑ με μίνιμουμ αμοιβή). Αυτό θα του επιτρέψει να βρει μια επίσημη πρόταση ή ένα διπλό συμβόλαιο, ωστόσο μέσα από αυτό θα μπορεί να μείνει ελεύθερος στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Αν τελικά συμβεί αυτό, ο ξεκάθαρος στόχος του Κροάτη θα είναι να επιστρέψει το φθινόπωρο στην Ευρώπη για να ενταχθεί σε κάποια άλλη ομάδα, με την Ντουμπάι να είναι μία από αυτές που είχαν ακουστεί έντονα.