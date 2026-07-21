Οι Αφρικανοί βάζουν στο... τραπέζι του ΠΑΟΚ τον Λούκασεν

Δημοσιεύματα από την Αφρική αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ και η Σπαρτάκ Μόσχας ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 31χρονου στόπερ Ντέρικ Λούκασεν.

Οι ασπρόμαυροι μετά την απόκτηση των Αρίτζ Ελουστόντο και Παντελή Χατζηδιάκο, κινούνται και για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού, ο οποίος μαζί με τις δύο μεταγραφές και τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα συνθέσουν την τετράδα στα μετόπισθεν.

Οι Αφρικανοί και συγκεκριμένα τα ρεπορτάζ της Γκάνας αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ και η Σπαρτάκ Μόσχας ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 31χρονου κεντρικού αμυντικού Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος αγωνίστηκε τις προηγούμενες εβδομάδες ως βασικός με τη Γκάνα στο Μουντιάλ.

Ο στόπερ από τη Γκάνα έμεινε ελεύθερος μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην Πάφο, ενώ μεταξύ άλλων πέρασε από τις ακαδημίες της Άλκμααρ, την Αϊντχόβεν, τη Χέρτα, την Άντερλεχτ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με την ομάδα της Πάφου κατέγραψε 93 συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League, στην «ονειρική» σεζόν των Κυπρίων πριν δύο χρόνια.