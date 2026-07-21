Το Μουντιάλ άλλαξε τα δεδομένα για τον Ντέρικ Λούκασεν

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 31χρονο διεθνή Γκανέζο στόπερ που εσχάτως συνδέεται με τον ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μια καλή σεζόν αλλάζει την καριέρα τους. Και υπάρχουν κι εκείνοι που χρειάζονται ένα μεγάλο τουρνουά, για να τους…θυμηθεί ξανά η αγορά.

Τα δημοσιεύματα από τη Γκάνα που συνδέουν τον ΠΑΟΚ και τη Σπαρτάκ Μόσχας με τον 31χρονο στόπερ, Ντέρικ Λούκασεν, έρχονται σε ένα τάιμινγκ όπου έχουν προηγηθεί οι δύο (ηχηρές) συμμετοχές του με την Εθνική Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Το φετινό καλοκαίρι ο Λούκασεν έκλεισε τον κύκλο του στην Πάφο. Ένα συμβόλαιο που ολοκληρώθηκε φυσιολογικά, χωρίς θόρυβο, χωρίς ρήξεις και χωρίς όμως την αίσθηση ότι θα αποτελούσε ένα από τα πιο «ζεστά» ονόματα των ελεύθερων της αγοράς.

Στην Κύπρο άφησε θετικό αποτύπωμα, προσφέροντας δύναμη, προσωπικότητα και αξιοπιστία στο ψηλό παιχνίδι.

Στο Μουντιάλ είχε την ευκαιρία να…διαφημίσει το όνομά του στις αγορές.

Με τη φανέλα της Γκάνας έκανε ντεμπούτο τον Μάρτιο του ΄26 και συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικές κριτικές στα μουντιαλικά παιχνίδια απέναντι στην Κροατία και την Κολομβία.

Κόντρα στους Κροάτες ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του, σκοράροντας μάλιστα το γκολ της ισοφάρισης, ενώ ξεχώρισε για τις κερδισμένες μονομαχίες, την ψυχραιμία στην κυκλοφορία της μπάλας και την ηγετική παρουσία στα μετόπισθεν.

Αντίστοιχα, απέναντι στην Κολομβία, παρότι η Γκάνα ηττήθηκε, οι αναλυτές στάθηκαν στη σταθερότητά του, στις σωστές τοποθετήσεις και στην κυριαρχία του στο ψηλό παιχνίδι, επισημαίνοντας ως μοναδική αδυναμία τη δυσκολία όταν καλείται να αμυνθεί σε μεγάλους χώρους απέναντι σε γρήγορους επιθετικούς.

Στο σύνολο τους οι αξιολογήσεις των media ήταν ιδιαίτερα θετικές, κάνοντας λόγο για έναν στόπερ που έδωσε σιγουριά στην αμυντική γραμμή, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των αγώνων και υπενθύμισε γιατί πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του ολλανδικού ποδοσφαίρου έχοντας…ξεπηδήσει από την ακαδημία της Άλκμααρ.

Το τελευταίο δείγμα γραφής προήλθε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κι είχε θετικό πρόσημο για έναν ποδοσφαιριστή που πέρασε από την Άλκμααρ, την Αϊντχόβεν, τη Χέρτα, την Άντερλεχτ, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Πάφο, κουβαλώντας εμπειρίες από διαφορετικά πρωταθλήματα και διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα.