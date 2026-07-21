Αποκτά τον Βέλγο... Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα!

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Mundo Deportivo» αποκάλυψε την επικείμενη μεταγραφή του νεαρού winger, Τζέσι Μπισιβού!

Οι σκάουτερ της Μπαρτσελόνα παρακολουθούν τον παίκτη της Κλαμπ Μπριζ για αρκετούς μήνες και φέρεται να έχουν εντυπωσιαστεί από την τεχνική του ικανότητα, την επιβλητική σωματική διάπλαση (1,85 μ.) και τις υψηλές δυνατότητές του, θυμίζοντας... Λαμίν Γιαμάλ!

Ο Ντέκο και ο επικεφαλής των μεταγραφών, Ζοάο Αμαράλ, ταξίδεψαν και στο Βέλγιο τους τελευταίους μήνες, ώστε να πείσουν τον 18χρονο παίκτη-αποκάλυψη, του οποίου η απόλυτη επιθυμία να ενταχθεί στους «μπλαουγκράνα» ήταν κρίσιμη για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κόστος της μεταγραφής θα είναι μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ (8,5). Η «Μπάρτσα» κατάφερε να διαπραγματευτεί χαμηλότερη τιμή, συμπεριλαμβάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στο 20 με 30%!

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του προπονητή της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί για τον Τζέσι Μπισιβού: «Ένας παίκτης που ευχήθηκα να είχα υπογράψει στην Μπάγερν. Η Μπαρτσελόνα τον υπέγραψε. Πίεζα τόσο πολύ το συμβούλιο, ώστε να τον φέρουμε στην ακαδημία της Μπάγερν, αλλά η Μπαρτσελόνα ήταν ταχύτερη από εμάς. Υπέγραψαν αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει ποτέ παράξει το Βέλγιο! Ο κόσμος θα δει τι μπορεί να κάνει ο Τζέσι σε λίγα χρόνια. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο που μπορεί να παίξει και στις δύο πτέρυγες, καθώς είναι αμφίποδος. Λατρεύω το στυλ παιχνιδιού του. Παίζει πολύ σαν τον Λαμίν Γιαμάλ. Του εύχομαι τα καλύτερα στην Μπαρτσελόνα».

🚨🔵🔴 Barcelona seal the agreement to sign Jesse Bisiwu from Club Brugge, here we go!



Clubs now exchanging documents for 18 year old winger to join Barça. 🇧🇪



Understand fee is €8.5m fixed plus 20% sell-on clause.



Another one for Deco & João Amaral’s talents project. pic.twitter.com/wJMPFg4b90 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026