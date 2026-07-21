Καμπάκα: «Όταν είσαι αρχηγός, εκπροσωπείς όλη την Εθνική» (pics)

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει την προετοιμασία της εν όψει του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, το διάστημα 31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, και τα κορίτσια μας ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, που προβάλλει μπροστά τους, με σκοπό τη διάκριση και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού έχουν αφήσει έως τώρα μια πολύ θετική εικόνα, με βάση τις φιλικές τους αναμετρήσεις, μετρώντας τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, με πρώτη ήττα αυτή από τη Σερβία, ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, στις λεπτομέρειες στην παράταση. Τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, αν και φυσικά υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος, για να βρεθούν οι διεθνείς μας στο επίπεδο ετοιμότητας, που θα χρειαστεί για τη διεκδίκηση των στόχων τους, έχοντας πλέον μπροστά τους ένα διπλό τεστ στο Μοντεγκρότο της Ιταλίας, το διήμερο 24-25 Ιουλίου, απέναντι στη «Σκουάντρα Ατζούρα».

«Είμαστε έτοιμες να ανταγωνιστούμε ισχυρούς αντιπάλους»

Η Σοφία Καμπάκα είναι εκ των αρχηγών της φετινής Εθνικής Νεανίδων, μαζί με τη Λία Ζορμπαλά, και συμφωνεί μαζί της για το τι συμβολίζει ο ρόλος αυτός. «Το να φορά κάποια αθλήτρια το εθνόσημο, πόσο μάλλον να είναι η αρχηγός, αποτελεί ένα όνειρο ζωής. Ηταν για μένα ένα όνειρο, που δεν πίστευα ποτέ, ότι θα πραγματοποιηθεί. Είναι μια θέση με βάρος και ευθύνες, η συμπεριφορά σου εντός κι εκτός γηπέδου αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα. Οπως είπε και η Λία, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στις υπόλοιπες», αναφέρει.

Η διεθνής σέντερ μίλησε και για την πορεία της προετοιμασίας και την εικόνα, που έχουν αφήσει τα κορίτσια μας στα φιλικά. «Η προετοιμασία μας πάει αρκετά καλά και είναι φανερή η ανοδική μας πορεία. Εχουμε παίξει φιλικά με ομάδες διαφορετικών επιπέδων, με αποκορύφωμα έως τώρα το ματς με τη Σερβία, όπου ήμασταν πολύ ανταγωνιστικές έως το τέλος. Σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα δείξαμε το τι είμαστε ικανές να κάνουμε, είμαστε μια ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσουμε ισχυρούς αντιπάλους και θεωρώ, ότι θα το αποδείξουμε στα δυνατά τεστ, που έχουμε μπροστά μας με την Ιταλία», σχολιάζει η Σοφία Καμπάκα.

Η Εθνική Νεανίδων, βέβαια, έχει αρκετά να διορθώσει στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U18 και η ίδια τα απαριθμεί, λέγοντας ότι «τα κενά διαστήματα, που είχαμε ειδικά με τη Σερβία, έδειξαν ότι είμαστε ακόμη στην φάση της προετοιμασίας. Υπήρξαν στιγμές, όπου δε πήγαμε στην επαφή και βασιστήκαμε πολύ στο μακρινό σουτ, κάτι που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, ενώ δεν προσαρμοστήκαμε με τον τρόπο, που είχαμε πει στην άμυνα. Είναι λάθη, που θεωρώ ότι θα διορθωθούν και θα εμφανιστούμε, όπως πρέπει την κρίσιμη ώρα».

Τα περισσότερα από τα κορίτσια έχουν ήδη υπάρξει συμπαίκτριες… με άρωμα Εθνικής από τον καιρό των Παγκορασίδων, ενώ έχουν δώσει διαδοχικά ανταγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ τους μέσα στην χρονιά. Η Σοφία Καμπάκα θεωρεί, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο, προσθέτοντας πως «σαν γενιά έχουμε αρκετό ταλέντο και είμαστε δεμένες μεταξύ μας, κάτι που βοηθά στην απόδοσή μας. Τα πρωταθλήματα μες στη σεζόν με τις ομάδες μας έχουν τελειώσει και τώρα δουλεύουμε η μία με την άλλη. Καμία δεν κοιτάζει την ατομική της απόδοση, όλες έχουμε επικεντρωθεί στο να κάνουμε το καλύτερο για τη διπλανή μας, για την ομάδα».

Ο Βασίλης Μασλαρινός είναι εκείνος, που έχει αναλάβει να κατευθύνει τα κορίτσια της Εθνικής Νεανίδων. Σύμφωνα με την αρχηγό, αυτό που προσφέρει είναι «η πολλή ελευθερία μέσα στο γήπεδο, μας αφήνει να ξεδιπλώσουμε τις ικανότητές μας, βγάζοντας όμως και προσπάθειες από μια συλλογική προσπάθεια. Είναι ένας κόουτς με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο σε συλλόγους και στις Εθνικές Ομάδες, γνωρίζοντας το τι να μας ζητήσει και πώς να μας ωθήσει κάθε μέρα στο να βελτιωνόμαστε».

Η Σοφία Καμπάκα έχει κι ένα μήνυμα να στείλει στις συμπαίκτριές της. «Εύχομαι όλες να έχουν υψηλούς στόχους και να πετύχουν. Τώρα ξεκινάμε όλες πραγματικά την πορεία μας και ελπίζω όλες να τα καταφέρουμε, βιώνοντας ήδη το όνειρο του να παίζουμε στην Εθνική», ολοκληρώνει.

Πηγή: basket.gr