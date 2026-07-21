ΠΑΟΚ: Στη Μόσχα για αποκατάσταση ο Τσάλοβ

Στη Μόσχα θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του ο Φιόντορ Τσάλοβ, με τους ιατρούς του Δικεφάλου να αξιολογούν την κατάστασή του.

Ο Ρώσος φορ συνεχίζει τη «μάχη» της επιστροφής, η οποία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από τη μέρα που πέρασε το χειρουργείο.

Με «χτύπημά» του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram γνωστοποίησε πως επέστρεψε στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στη Μόσχα, καθώς μπορεί να συνεχίσει από εκεί το πρόγραμμα αποκατάστασής.

Εξ αποστάσεως θα παρακολουθούν την εξέλιξή του οι γιατροί των ασπρόμαυρων, με τον Φιόντορ Τσάλοβ να έχει στο «πλευρό» του στη Μόσχα και την οικογένειά του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρώσου:

«Αποκατάσταση, ημέρα 14: Το νέο της εβδομάδας είναι ότι βρίσκομαι στη Μόσχα.

Συζητήσαμε με τη διοίκηση του συλλόγου και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ πως, από τη στιγμή που δεν μπορώ ακόμη να ενταχθώ στις ομαδικές προπονήσεις και συνεχίζω την αποκατάστασή μου ατομικά, μπορώ να ακολουθήσω το πρόγραμμα εξ αποστάσεως. Τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό!

Εδώ θα με παρακολουθούν επίσης αθλητίατροι και φυσικοθεραπευτές, ενώ θα στέλνουμε αναφορές για τις προπονήσεις και τη θεραπεία μου στο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Μόλις είμαι έτοιμος, θα επιστρέψω με νέες δυνάμεις. Την αποκατάστασή μου στη Μόσχα την εμπιστεύτηκα σε έναν δοκιμασμένο ειδικό και εξαιρετικό επαγγελματία, τον Εντουάρντ Νικολάγεβιτς Μπεζούγκλοβ. Από αύριο κιόλας ξεκινώ προπονήσεις ενδυνάμωσης, ώστε να διατηρήσω τη γενική φυσική μου κατάσταση.

Γενικά, βρίσκομαι στο σπίτι, μαζί με την οικογένειά μου, συνεχίζω την αποκατάστασή μου και... εξακολουθώ να γράφω αυτό το «πρόχειρο blog» μου».