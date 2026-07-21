Αθλητικός Διευθυντής Μάλαγα: «Φήμες όσα γράφονται για τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ»

Ο Χουάνμα Ροντρίγκεθ, Aθλητικός Διευθυντής της Μάλαγα, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ουίλι Ερνανγκόμεθ και το ενδιαφέρον της ισπανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι άλλη μια φήμη. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα συγκεκριμένο, ανάλογα με τις περιστάσεις... Είναι ελεύθερος παίκτης, μια θέση στο ρόστερ, όπως πολλοί άλλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι διαθέσιμες θέσεις στο ρόστερ, οπότε δεν αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Προφανώς, είναι ένας παίκτης με αποδεδειγμένο ιστορικό, μέλος της εθνικής Ισπανίας, που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι δεν θα τον εξετάσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θα είναι η καλύτερη γραμμή για τον σύλλογο. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί.

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ μπορεί να έρθει, αλλά είμαστε ακόμα στη διαδικασία να συναρμολογήσουμε το παζλ της γραμμής. Θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο, όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό και να αποδώσει στο έπακρο».