Μπράνσον: «Μου αρέσουν οι πιθανότητες των Νικς για back-to-back»

Ο Τζέιλεν Μπράνσον μίλησε για τις πιθανότητες των Νιου Γιορκ Νικς να φτάσουν σε back-to-back κατακτήσεις τροπαίων στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο σούπερ σταρ της ομάδας της Νέας Υόρκης, που αναδείχθηκε MVP στους τελικούς με τους Σπερς:

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε εμάς, κάθε βράδυ που μπαίνουμε στο παρκέ, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες αυτά τα τελευταία δύο χρόνια.

Αν έχουμε την ίδια, ή ακόμα καλύτερη, νοοτροπία και εργατικότητα, τότε προφανώς μου αρέσουν πολύ οι πιθανότητές μας για back-to-back.

Πρέπει, όμως, γρήγορα να γυρίσουμε σελίδα και, κάποια στιγμή, να αφήσουμε πίσω μας το τρόπαιο Λάρι Ο’ Μπράιαν».