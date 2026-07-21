Στην ενδεκάδα της Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα - Πάει για άλλον παίκτη η ΑΕΚ 

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα για την ΑΕΚ οδηγείται σε αδιέξοδο, μετά την απόφαση της Μπερ Σεβά να τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League.

Ο 27χρονος μέσος, βρίσκεται κανονικά στο αρχικό σχήμα των Ισραηλινών, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την ΑΕΚ στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εφόσον ολοκληρωνόταν η μεταγραφή του. Ως εκ τούτου, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στρέφεται στις άλλες έτοιμες περιπτώσεις που έχει δουλέψει και θα προχωρήσει κάποια από αυτές. Με λίγα λόγια, η ΑΕΚ κινείται για άλλον ποδοσφαιριστή με στόχο να τον έχει άμεσα και διαθέσιμο στα κρίσιμα παιχνίδια των πλέι-οφ του Champions League.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς από την Ολλανδία, όταν είχε μιλήσει σχετικά με τον Πινέδα και τον... αντί-Πινέδα, είχε εξηγήσει στην ουσία πως θα ήθελε να έχει άμεσα έναν ποδοσφαιριστή στη διάθεση του στον χώρο του άξονα προκειμένου να δουλέψει μαζί του στο δεύτερο στάδιο και φυσικά να τον υπολογίζει για τα πλέι-οφ του Champions League.

Όσο για την υπόθεση Κάνγκουα σας είχαμε ενημερώσει από νωρίς πως η ΑΕΚ με τα 3,5 εκατ. ευρώ που έδινε για τον παίκτη κάλυπτε τα θέλω της Μπερ Σεβά αλλά ο όρος των Ισραηλινών εξ αρχής ήταν να παίξει ο 27χρονος μέσος στα δύο παιχνίδια με την Βίκινγκουρ και ύστερα να υπάρξει επανεξέταση της μεταγραφής. Φυσικά, ο όρος αυτός, δεν ήταν αποδεκτός από την ΑΕΚ η οποία με σύμμαχο τον παίκτη, με τον οποίο είχε συμφωνήσει, πίεζε με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Μπερ Σεβά να κάνει πίσω, να μην χρησιμοποιήσει τον παίκτη και να προχωρήσει άμεσα η μεταγραφή. Αυτό δεν συνέβη, η Μπερ Σεβά ήταν αμετακίνητη και έτσι η ΑΕΚ φουλάρει πλέον για άλλον παίκτη για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής καθώς επιθυμία του Νίκολιτς είναι να έχει τον αντί-Πινέδα άμεσα και να δουλέψει μαζί του στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας εν όψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που θα κρίνουν το εάν θα περάσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.